Khám phá bí mật tiền sinh tiền, lời sinh lời từ bộ công cụ của VPBank

Khám phá thế giới của đồng tiền không "ngủ yên"

Trong thời đại số, tiền không nằm im trong két hay tài khoản mà có thể tự luân chuyển, tái đầu tư, liên tục làm việc 24/7. Đó là lý do Ngân hàng VPBank phát triển bộ công cụ Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng - một hệ sinh thái giúp khách hàng vừa giữ được sự an toàn quen thuộc của tiết kiệm, vừa nắm bắt cơ hội sinh lời nhờ ứng dụng công nghệ và mô hình đầu tư thông minh.

Ra mắt từ tháng 3.2025, Super Sinh Lời của VPBank đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn. Theo đại diện VPBank, đến nay đã có tới 73% người dùng sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè và 96% khách hàng đánh giá tích cực về trải nghiệm khi sử dụng.

"Chúng tôi ở đây để cung cấp đầy đủ các dịch vụ, giúp khách hàng có sự lựa chọn khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền", ông Trần Phong Lanh, GĐ miền Nam Khối KHCN VPBank cho biết.

Bộ công cụ tài chính độc đáo giúp tiền sinh tiền, lời sinh lời từ VPBank

Nếu Super Sinh Lời giúp khách hàng tận dụng dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán một cách thông minh, thì chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng lại mở ra một lựa chọn dài hơi, an toàn và tối ưu hơn. Đây là sản phẩm dành cho những ai muốn vừa duy trì nguồn vốn linh hoạt, vừa gia tăng giá trị tài sản trong trung và dài hạn với ba lợi thế vượt trội: Super Linh hoạt - dễ dàng chuyển nhượng ngay trên VPBank NEO; Super Hiệu quả - lợi suất hấp dẫn tính theo thời gian nắm giữ thực tế và Super Tối ưu - không chịu khoản thuế hay phí nào.

Triết lý tiền sinh tiền, lời sinh lời

Trong chuỗi Podcast "Money Gym - Tiền không mỏi" do VPBank thực hiện, BTV Ngọc Trinh và CEO Bếp Hoa - Lương Vũ Thiều Hoa đã chia sẻ nhiều góc nhìn về quản lý tài chính cá nhân. Đối với CEO Bếp Hoa, sinh lời không chỉ đơn thuần là tăng doanh thu mà phải là một hệ thống quản lý tài chính khoa học, bài bản.

"Mình đã gắn bó với VPBank 10 năm nay, cảm nhận chung là dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và rất hiếu khách. Bất cứ khi nào ngân hàng có sản phẩm mới, mình đều sử dụng, gần nhất là bộ công cụ Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng", Hoa cho hay.

BTV Ngọc Trinh và CEO Bếp Hoa cùng chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân

Thay vì để tiền "nằm im", Hoa kích hoạt Super Sinh Lời để tiền trong tài khoản luôn vận động và tạo ra lợi suất mỗi ngày. Với quỹ dự phòng rủi ro hay nguồn tiền chưa xác định kế hoạch sử dụng - chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng được CEO Bếp Hoa sử dụng như một công cụ để tự chủ về dòng tiền. Nguồn tiền linh hoạt, có thể rút vốn bất cứ khi nào lại yên tâm hưởng lãi suất hấp dẫn theo số ngày duy trì thực tế.

BTV Ngọc Trinh cũng chia sẻ một trải nghiệm tương tự: "Tiền trong tài khoản, chỉ cần bật công tắc là sinh lời. Tiền làm việc vào ban đêm khi bạn đi ngủ và sáng hôm sau thấy lợi tức ngay trong tài khoản. Đó là cảm giác vừa an toàn vừa chủ động".

Câu chuyện từ Ngọc Trinh và Thiều Hoa là minh chứng rõ ràng: hành trình hướng đến tự do tài chính không cần bắt đầu bằng những khoản đầu tư phức tạp, đôi khi, nó chỉ đơn giản là việc "đánh thức" dòng vốn đang nằm yên, để tiền thay bạn làm việc.

Đây cũng chính là triết lý mà VPBank gửi gắm trong bộ giải pháp Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng. Bởi cuối cùng, sự thịnh vượng không đến từ việc bạn có bao nhiêu, mà từ cách bạn khiến từng đồng vốn làm việc và sinh lời.

VPBank nâng cấp bộ công cụ "vàng"

Tháng 9.2025, VPBank chính thức ra mắt Super Sinh Lời Premier, phiên bản nâng cấp toàn diện, giúp khách hàng tận dụng tối đa dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán.

"Super Sinh Lời Premier có lợi suất tới 4,5% - đây là mức lợi suất cạnh tranh trên thị trường, có thể rút tiền bất cứ lúc nào, với mọi khoản tiền. Giá trị cốt lõi khi mang đến sản phẩm là đơn giản, tinh tế nhưng hiệu quả", Bà Trần Thị Liên, GĐTT Liab & BSC, nhận xét.

Super Sinh Lời Premier có lợi suất hấp dẫn tới 4,5%/năm

Super Sinh Lời Premier hội tụ bộ 3 ưu điểm vượt trội gồm Super Hiệu quả - lợi suất lên tới 4,5%/năm; Super Thảnh thơi - chỉ cần một lần đăng ký duy nhất; Super Linh hoạt - có thể gửi hoặc rút tiền bất cứ lúc nào.

Ngay trên giao diện VPBank NEO, khách hàng có thể theo dõi số tiền sinh lời theo ngày, mức lợi suất áp dụng và khoản lãi dự kiến trong tương lai. Với ngưỡng tiền duy trì chỉ từ 5 triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bắt đầu hành trình để "đánh thức" dòng vốn của mình.

Sự kết hợp giữa Super Sinh Lời Premier và chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng tạo nên một bộ công cụ "vàng": chỉ cần để tiền trong tài khoản, VPBank vẫn giúp sinh lời từng giờ cho khách hàng.