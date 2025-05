Khám phá bí quyết mờ sẹo phẫu thuật với công nghệ y khoa Hoa Kỳ tiên tiến

Vết sẹo là kết quả tất yếu của mọi tổn thương trên cơ thể, đặc biệt với các tổn thương sâu như phẫu thuật. Sẹo sau phẫu thuật không chỉ làm giảm sự tự tin mà còn cản trở khả năng vận động của khớp và cơ. Với nhu cầu sở hữu làn da mịn màng ngày càng tăng, chăm sóc sẹo sau phẫu thuật đã trở thành mối quan tâm lớn của cả giới chuyên môn lẫn khách hàng. Để đáp ứng điều này, các giải pháp quản lý dự phòng sẹo ra đời, trong đó, phải kể đến thương hiệu Rejuvaskin.

Thuộc tập đoàn Atlantic Medical Products, LLC (dba Scar Heal), Rejuvaskin chiếm lĩnh thị trường sẹo trên 77 quốc gia. Năm 1989, Rejuvaskin ra mắt Scar FX Silicone Sheeting, miếng dán quản lý sẹo tiên tiến, được giới chuyên môn tin dùng đến nay. Và đến năm 2008, Gel xóa mờ sẹo lồi/phì đại Rejuvasil Silicone Gel ra đời. Đến nay, bộ đôi quản lý dự phòng ngừa sẹo xấu Scar FX và Rejuvasil đã trở nên quen thuộc với giới chuyên môn trên toàn cầu, và cả Việt Nam.

Điểm chung của hai sản phẩm là công nghệ silicone y tế tinh khiết, giúp duy trì môi trường lý tưởng cho quá trình tái tạo sẹo. Dù ở dạng gel hay miếng dán, silicone y tế đều duy trì độ ẩm cho lớp biểu bì, hỗ trợ quá trình lành sẹo. Silicone y tế ngăn nước trong da thoát ra bên ngoài, đồng thời cho phép oxy từ môi trường đến nuôi tế bào da. Khi môi trường lành sẹo được ổn định, các yếu tố tái tạo như collagen, elastin và phản ứng viêm hoạt động theo quy trình tự nhiên, giúp sẹo lành đẹp và mịn màng hơn.

Màng silicone y tế bảo vệ sẹo khỏi gốc tự do và vi khuẩn, đồng thời giảm lực căng bề mặt da, giúp sẹo mới hình thành khép đều và ít giãn rộng. Nhờ vậy, bộ đôi quản lý dự phòng sẹo của Rejuvaskin không chỉ giúp ngừa sẹo từ bên trong mà còn giảm thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến vết sẹo.

Điểm qua những ưu điểm của dòng quản lý sẹo lồi/phì đại Rejuvaskin

Miếng dán Scar FX Silicone Sheeting hoạt động dựa trên công nghệ silicone y tế tiên tiến, mang lại hiệu quả trong quản lý sẹo nhờ cơ chế khoa học đa chiều.

Đầu tiên, miếng dán điều tiết hoạt động collagen dưới da bằng cách tạo môi trường áp lực cơ học nhẹ, giúp ức chế quá trình tăng sinh collagen bất thường – nguyên nhân chính gây sẹo lồi và sẹo phì đại. Điều này được chứng minh qua các nghiên cứu lâm sàng, với hiệu quả lên đến 90% trên sẹo mới.

Thứ hai, Scar FX bảo vệ sẹo khỏi mất nước và tác động của gốc tự do bằng cách hình thành một lớp màng silicone bán thấm, duy trì độ ẩm và ngăn chặn tác hại từ môi trường như tia UV hay ô nhiễm, từ đó giảm viêm và sẹo thâm.

Thứ ba, miếng dán bao chặt vùng sẹo, hạn chế lực co kéo từ chuyển động cơ học của da, giúp khép miệng sẹo đồng đều và ngăn ngừa sẹo giãn rộng. Cuối cùng, Scar FX "khóa" không gian lành sẹo, tạo điều kiện lý tưởng để tế bào da tái tạo mà không hình thành mô sẹo nhô cao, đảm bảo bề mặt da phẳng và mịn hơn. Với thiết kế mềm dẻo, bám dính tự nhiên và khả năng tái sử dụng trong 30-45 ngày, Scar FX là giải pháp khoa học, an toàn, mang lại làn da thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Rejuvasil Silicone Gel tận dụng công nghệ silicone y tế tiên tiến kết hợp với bộ ba dưỡng chất tự nhiên để mang lại hiệu quả trong quản lý sẹo, đặc biệt sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Với thành phần chứa 97% silicone y tế, gel tạo ra một lớp màng trong suốt, khô thoáng và linh hoạt, bao phủ toàn diện vùng sẹo để bảo vệ và hỗ trợ quá trình lành thương. Lớp màng này hoạt động như một hàng rào bán thấm, duy trì độ ẩm lý tưởng, ngăn ngừa mất nước và bảo vệ sẹo khỏi các tác nhân gây hại như gốc tự do, tia UV hay vi khuẩn, từ đó giảm nguy cơ viêm và sẹo thâm. Đồng thời, silicone y tế giúp điều tiết sản sinh collagen, ức chế sự tăng sinh bất thường, giảm thiểu hình thành sẹo lồi và sẹo phì đại.

Ngoài ra, bộ ba dưỡng chất Vitamin C, Squalane và dầu Emu cung cấp "dinh dưỡng" nền tảng cho vùng da sẹo: Vitamin C thúc đẩy tái tạo tế bào và làm sáng da, giảm sẹo thâm; Squalane dưỡng ẩm sâu, tăng độ đàn hồi; và dầu Emu, giàu axit béo omega, hỗ trợ phục hồi mô da, giảm ngứa và kích ứng. Gel thẩm thấu nhanh, không bết dính, phù hợp sử dụng ban ngày, tạo điều kiện lý tưởng để tái tạo da đồng đều, mang lại làn da mịn màng, khỏe mạnh. Được chứng nhận bởi FDA, Rejuvasil là giải pháp khoa học, an toàn, giúp tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Sự kết hợp của Scar FX Silicone Sheeting và Rejuvasil Silicone Gel tạo nên một liệu trình quản lý sẹo toàn diện, bổ trợ lẫn nhau để đạt hiệu quả tối ưu. Ban đêm, Scar FX cung cấp áp lực cơ học và bảo vệ chuyên sâu, tập trung làm phẳng sẹo lồi và ổn định cấu trúc da. Ban ngày, Rejuvasil tiếp nối với lớp màng bảo vệ linh hoạt và dưỡng chất tái tạo, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và giảm thâm sẹo. Sự phối hợp này không chỉ rút ngắn thời gian điều trị mà còn tăng cường hiệu quả lên đến 90% trên sẹo mới và 60% trên sẹo cũ, theo các nghiên cứu lâm sàng. Bộ đôi này là giải pháp khoa học, an toàn, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, giúp bạn tự tin lấy lại làn da mịn màng sau phẫu thuật thẩm mỹ.