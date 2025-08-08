Khám phá bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp ‘Nguyệt Vũ Đoàn Viên’ của Mường Thanh

Hòa nhịp trong tinh thần ấy, Tập đoàn Mường Thanh trân trọng ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp mang tên "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" một tác phẩm giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

Mường Thanh - Thương hiệu thuần Việt luôn hướng về cội nguồn

Là một trong những Tập đoàn có "Chuỗi Khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương" với hệ thống 63 khách sạn trải dài trong và ngoài nước, Mường Thanh không chỉ ghi dấu bởi quy mô, mà còn bởi triết lý phát triển kiên định: song hành giữa hiện đại và truyền thống.

Trên hành trình hơn 3 thập kỷ dựng xây và phát triển, Mường Thanh luôn tự hào là một thương hiệu thuần Việt với tinh thần tự lực. Điều đó không chỉ thể hiện qua các công trình mang kiến trúc bản địa từ Bắc vào Nam, mà còn được khéo léo gửi gắm trong từng chiến dịch triển khai hàng năm. Trung thu năm nay với sản phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm trai là một trong những chiến dịch như thế.

Hộp bánh "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" không chỉ là một sản phẩm bánh Trung thu, mà là một câu chuyện văn hóa, một tấm thiệp đoàn viên thấm đượm hương vị quê hương, được viết nên bởi bàn tay tài hoa của những con người Mường Thanh với lòng yêu mến tự hào những di sản văn hóa.

"Nguyệt Vũ Đoàn Viên" - Tinh hoa ẩm thực và hành trình của cảm xúc

Bộ sưu tập "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" gồm 6 hương vị tinh tuyển: hạt sen - trà xanh, mè đen, đậu xanh - hạt chia, hồng trà, việt quất và thập cẩm. Mỗi chiếc bánh là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống quen thuộc và nét hiện đại nhẹ nhàng. Từ hương sen ngọt thanh gợi nhớ quê nhà, đến vị việt quất tươi mới đánh thức vị giác hiện đại, tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tròn đầy và lắng đọng.

Không chỉ dừng lại ở hương vị, từng chiếc bánh là kết tinh của sự tận tâm, chuyên nghiệp và tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, đúng với các giá trị cốt lõi mà Mường Thanh luôn đặt lên hàng đầu khi phục vụ khách hàng.

Cận cảnh bên trong bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp Mường Thanh

Nhiều năm qua, mỗi dịp Trung thu về, những chiếc bánh do bếp bánh của người Mường Thanh làm ra được chọn làm quà tặng gửi tới đối tác, khách hàng thân thiết. Dù chưa xuất hiện trên thị trường như một số thương hiệu khách sạn, nhưng bánh Trung thu của Mường Thanh luôn nhận được nhiều yêu thương và lời khen ngợi. Chính sự động viên, khích lệ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để năm nay, lần đầu tiên, Tập đoàn Mường Thanh quyết định đưa bánh Trung thu ra thị trường với quy mô rộng rãi hơn, để nhiều người có thể thưởng thức hương vị bánh tết, một món quà giản dị mang theo tinh thần đoàn viên và niềm tự hào bản sắc Việt.

Đặc biệt, hộp bánh "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" được ra mắt với mức giá 850.000 đồng hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho một món quà sang trọng, chỉn chu đến từng chi tiết. Nhân dịp ra mắt, Mường Thanh ưu đãi 5% cho khách hàng đặt trước 10.8.2025, chỉ còn 807.500 đồng/hộp.

Tập đoàn Mường Thanh mong muốn vẽ lại một nét ký ức văn hóa trên “Nguyệt Vũ Đoàn Viên”

Tôn vinh nghề khảm trai - nghệ thuật sống động trên từng hộp bánh

Điểm nhấn ấn tượng nhất của "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" chính là thiết kế hộp bánh lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm trai truyền thống, một nghề thủ công tinh xảo được lưu truyền qua nhiều thế hệ, là kết tinh của sự khéo léo, kiên nhẫn và óc thẩm mỹ của người Việt. Mỗi họa tiết khảm trai là kết quả của hàng chục công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi đôi tay và lòng yêu nghề sâu sắc. Đây là sự lựa chọn đầy chủ ý của Mường Thanh nhằm tái hiện một thương hiệu truyền thống của cha ông, đưa nghề khảm trai trở về hiện diện rạng rỡ giữa đời sống hiện đại.

Lựa chọn khảm trai không chỉ đơn thuần là ý tưởng thiết kế, mà còn là cách Mường Thanh thể hiện tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc, mong muốn vẽ lại một nét ký ức văn hóa trên một hộp quà đầy tinh tế, "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" vì thế không chỉ là một món quà, mà còn là biểu tượng của sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tương lai.

Cảm hứng từ ánh trăng kết hợp ánh bạc của khảm trai tạo nên sự khác biệt trong thiết kế bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp Mường Thanh

Giữa muôn vàn lựa chọn mỗi mùa trăng, "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" không chỉ là món quà sang trọng, mà còn là sự kết tinh của ký ức, hương vị và tình cảm người Việt. Mỗi chiếc bánh là một lời nhắn gửi, một niềm kiêu hãnh văn hóa, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc trong lòng khách hàng. Qua từng hộp bánh được trao tay, Mường Thanh âm thầm gửi gắm tâm huyết và mong muốn về một sự phát triển không tách rời cội nguồn - nơi tình thân luôn là điều thiêng liêng nhất cần được nâng niu, gìn giữ.

Thông tin liên hệ mua hàng: Các khách sạn Mường Thanh trên toàn quốc hoặc qua số Hotline: 19001833

