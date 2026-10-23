Khám phá bộ sưu tập Nữ thần Mặt trăng của nhà thiết kế Trang Dương

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh bình, huyền bí của mặt trăng, bảng màu xám đơn sắc đóng vai trò nền tảng, cho phép những biến chuyển nhẹ nhàng về sắc độ và bề mặt tái hiện cảnh quan mặt trăng.

Điểm cốt lõi nằm ở sự đổi mới kỹ thuật xử lý vật liệu. Organza mỏng nhẹ mang lại sự trong suốt và thanh thoát, trong khi len tạo nên cấu trúc, chiều sâu xúc giác. Crinoline được sử dụng để xây dựng các phom dáng điêu khắc, tăng thêm độ phồng và tính kiến trúc.

Thông qua các kỹ thuật xếp lớp, tạo ly và xử lý bề mặt, chất liệu được phát triển thành những hình khối đa chiều, phản chiếu các miệng hố và kết cấu của mặt trăng.

Trang Dương từng làm việc tại các thương hiệu thời trang cao cấp như Oscar de la Renta và Amerex Group, đồng thời đã giành được nhiều giải thưởng khác, bao gồm: Giải bạc Muse Design Awards 2024 ở hạng mục Thiết kế thời trang - Haute Couture, giải vàng Muse Design Awards 2024 ở hạng mục Thiết kế thời trang - Trang phục cưới và giải bạch kim French Design Awards 2026 ở hạng mục Thiết kế thời trang – Bộ sưu tập sàn diễn.