Khám phá chất sống 'động' tại phân khu The Vigos - Hiep Phuoc Premia

The Vigos - Khơi mở chất phóng khoáng bên sông Soài Rạp

Một trong những đặc trưng của The Vigos nằm ở cách không gian sống được mở rộng vượt khỏi ranh giới của từng căn nhà. Thay vì thu mình trong những tiện ích khép kín, các khoảng xanh, mặt nước và không gian cộng đồng được tổ chức liên hoàn, tạo nên hệ trải nghiệm mở hướng về thiên nhiên và con người.

Lợi thế hơn 1 km bờ sông Soài Rạp trở thành chất liệu quan trọng để hình thành không gian này. Dọc theo Aloha Bay, cư dân có thể tiếp cận nhiều trải nghiệm khác nhau: Từ những khoảng nghỉ giữa thiên nhiên tại Ohana Camp, không khí lễ hội tại Quảng trường sự kiện và sân khấu Aloha đến những phút giây chậm lại bên Melé Café, Hồ Thư Giãn hay Cầu Tình Yêu.

Bên hơn 1 km bờ sông Soài Rạp, Hiep Phuoc Premia kiến tạo nên hành trình trải nghiệm tựa như kỳ nghỉ dưỡng thực thụ mang đậm tinh thần Hawaii

Cách tổ chức này tạo nên một không gian có khả năng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng một vòng chạy bộ, buổi chiều là khoảng thời gian thư giãn bên mặt nước và ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, còn khi đêm xuống, quảng trường và sân khấu trở thành điểm hẹn của những hoạt động gắn kết cộng đồng.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm thường xuyên tại The Vigos góp phần tạo nên điểm hẹn vui chơi, giải trí và kết nối tại khu nam TP.HCM

Nếu Aloha Bay mở rộng không gian sống về phía thiên nhiên, thì mặt nước trở thành tâm điểm tạo nên sắc thái nghỉ dưỡng đặc trưng của The Vigos. Lòng sông Soài Rạp rộng gần 2 km là nền tảng để phát triển hệ trải nghiệm gắn với nước, gió, ánh nắng và cảnh quan ven sông. Hồ tạo sóng mang đến cảm giác như một bãi biển thu nhỏ, trong khi sông lười mở ra những khoảng thư giãn nhẹ nhàng, đưa những trải nghiệm vốn thường gắn với các chuyến nghỉ dưỡng trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Chất sống "động" trong từng chuyển động

Bên cạnh những trải nghiệm "thuần tự nhiên", The Vigos còn đưa yếu tố vận động vào trung tâm của đời sống. Tại trung tâm phân khu, Active Hub với quy mô lên đến 10.000 m2 được phát triển như một "trạm năng lượng", quy tụ sân bóng đá, pickleball, cầu lông, phòng gym, yoga cùng đường chạy bộ, tạo nên không gian để cư dân duy trì nhịp sống năng động mỗi ngày.

Active Hub quy mô 10.000 m2, tích hợp sân bóng đá, pickleball, cầu lông, phòng gym, yoga, đường chạy bộ đã đi vào vận hành tại phân khu The Vigos - Hiep Phuoc Premia

Sự hiện diện của hệ không gian vận động quy mô lớn tạo điều kiện để những thói quen tích cực được hình thành một cách tự nhiên. Trẻ nhỏ có thêm môi trường vui chơi, vận động và nuôi dưỡng đam mê; người trưởng thành có không gian duy trì thể chất; trong khi các hoạt động thể thao và cộng đồng mở ra thêm những điểm chạm gắn kết giữa cư dân.

Từ mặt nước đến sân thể thao, từ những khoảng nghỉ đến các hoạt động cộng đồng, diện tích sống và trải nghiệm tại The Vigos được mở rộng ra toàn bộ không gian xung quanh. Mỗi khoảng không đều có thể trở thành một phần của đời sống. Đó cũng là cách The Vigos cụ thể hóa tinh thần "Đánh thức sinh lực - Khởi nhịp phóng khoáng", không đặt trải nghiệm nghỉ dưỡng ở một điểm đến xa xôi mà đan xen vào đời sống thường nhật bên sông Soài Rạp.

Hiep Phuoc Premia liền kề Depot Hiệp Phước của tuyến metro số 4, đón đầu lợi thế kết nối về trung tâm TP.HCM

Không gian sống giàu trải nghiệm cũng được hỗ trợ bởi lợi thế vị trí của toàn dự án Hiep Phuoc Premia. Tọa lạc tại tâm điểm của 5 cực phát triển gồm đô thị - logistics - cảng biển - sân bay - metro, mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo lộ giới 60 m, kết nối trực tiếp với khu vực cảng và logistics Hiệp Phước cùng mạng lưới cao tốc, vành đai, cảng biển và sân bay.

Đáng chú ý, dự án liền kề Depot Hiệp Phước thuộc tuyến metro số 4, tạo thêm lợi thế kết nối về trung tâm thành phố. Từ vị trí này, cư dân có thể tiếp cận các khu vực trọng điểm trong khoảng 15 - 20 phút di chuyển, đồng thời hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu nam.

Bên cạnh vị trí, pháp lý cũng là một yếu tố tạo nền tảng cho giá trị sản phẩm. Hiep Phuoc Premia đã có sổ đỏ riêng từng sản phẩm, sở hữu lâu dài. Hiện DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án đang triển khai chính sách dành cho khách hàng The Vigos với thời gian thanh toán kéo dài đến 30 tháng; ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% trong 35 năm; tài trợ lãi suất 10% trong 12 tháng và chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 10%,... giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận sản phẩm và chủ động phân bổ dòng tiền sở hữu.