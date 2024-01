Khám phá chuỗi sản xuất khép kín tiên phong trong ngành ván gỗ công nghiệp Việt

Hệ thống nhà máy hiện đại, toàn diện là nền tảng để KES đạt được thành công hiện tại

Từ củi đến tấm ván phủ melamine: khép kín toàn diện

Gỗ công nghiệp được hiểu đơn giản là có sự kết hợp giữa sợi gỗ (được băm ra từ củi, cành vụn…) và keo, qua hệ thống ép để tạo thành ván. Để làm ra một tấm ván melamine thì cần 2 nguyên liệu chính là phần cốt ván (ván thô MDF) và phần giấy melamine.

KES khép kín chuỗi ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, mỗi ngày, tại nhà máy sản xuất của KES, hành trình mang đến cuộc đời mới cho hơn 2.500 tấn củi (tương đương với sức chở của 200 xe tải loại 12 tấn) vẫn diễn ra liên tục. Nguyên liệu này đều là nguồn gỗ rừng trồng, được phép khai thác và có lai lịch rõ ràng.

Để có tấm ván MDF bán thành phẩm, củi nguyên liệu sẽ đưa vào hệ thống tách vỏ, loại mủ và băm thành sợi gỗ. Sợi gỗ tiếp tục trải qua 4 khâu: trải nguyên liệu, ép nóng, làm nguội tự nhiên, và xếp chồng lưu kho. Điều đáng chú ý là KES đang sử dụng hệ thống máy ép nóng thế hệ thứ 8 từ châu Âu với chiều dài tới 50m, nằm trong top 10 dây chuyền công suất lớn và hiện đại bậc nhất trên thế giới.

Mỗi công đoạn, KES luôn giám sát và kiểm định chặt chẽ từng bước nhỏ nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn và chất lượng hàng đầu đến người dùng

Năm 2022, nhà máy Decor của KES chính thức đưa vào hoạt động. Tại đây, các loại giấy sử dụng cho công đoạn "make - up" của tấm ván thô (ván MDF/ HDF) được ra đời. Với việc sở hữu dây chuyền in - nhúng hiện đại bậc nhất thế giới, KES có thể chủ động sản xuất các loại giấy cập nhật mẫu mã mới nhất của thị trường, kể cả phục vụ yêu cầu cá nhân hóa với các mẫu thiết kế độc bản. Các loại giấy tại nhà máy Decor của KES có thể kể đến, Giấy Décor (giấy hoa văn) tạo độ mỹ thuật cho bề mặt với nhiều màu sắc, hoa văn vân gỗ tự nhiên như Sồi, Thông, Hồ đào, Hàm Hương… đa dạng theo xu hướng hiện đại của thế giới; Giấy Overlay (giấy chống trầy) đảm bảo bề mặt chống lại các tác động cơ,lý hóa bên ngoài, đạt tiêu chuẩn theo công bố của châu Âu (AC3, AC4, AC5); Giấy Balance (giấy cân bằng) tạo cân bằng và bảo vệ cho mặt sau của ván.

Từ hai nguyên liệu chính gồm ván thô MDF và giấy Decor tự chủ sản xuất, KES sẽ đưa vào cụm ép để chuyển sang giai đoạn "make up" cho ván. KES đang sở hữu 10 dàn ép nóng với công suất 5.500.000m2/năm. Hiện tại KES đang cung cấp cho thị trường 3 dòng ván Melamine: Series 6, Series 9, Signature phục vụ cho phân khúc từ trung cấp tới cao cấp. Đặc biệt, dòng sản phẩm cao cấp Melamine Signature được KES phát triển với cấp độ chống mài mòn, chống trầy bề mặt cao, sử dụng hiệu ứng khuôn khắc nổi hoa văn đối bản, cốt ván loại đặc biệt bền chắc hơn 120% so với ván thông thường và cấp phát thải formaldehyde đạt tiêu chuẩn Hoa kỳ CARB P2/EPA an toàn sức khỏe người sử dụng.

Bước đi chiến lược chưa từng có!

Ông Trịnh Hữu Kiên, Tổng giám đốc tập đoàn KES cho biết: "Chuỗi sản xuất khép kín của KES hiện tại với 6 nhà máy có diện tích hơn 1,2 triệu m2; công suất ván thô MDF hơn 1 triệu m3/năm; tổng công suất in - nhúng - dán phủ đạt 40 triệu m2/năm…KES đã đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà máy với quy trình khép kín tiêu chuẩn cao để phục vụ khách hàng nội địa và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu".

Ông Trịnh Hữu Kiên, Tổng giám đốc Tập đoàn KES

KES đặt những cột mốc quan trọng trong hành trình khép kín chuỗi sản xuất. Nhà máy MDF đầu tiên được thành lập năm 2007, đặt dấu mốc đầu tiên cho 15 năm chính thức hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ công nghiệp của KES. Tiếp đó, với tầm nhìn về công nghệ và khát khao làm ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, chinh phục thị trường xuất khẩu dù là thị trường khó nhất, nhà máy MDF có công nghệ sản xuất và vận hành hiện đại top 10 thế giới được thành lập năm 2018. Đây cũng là thời điểm KES thành lập nhà máy ván sàn, thừa hưởng chuyển giao công nghệ hiện đại từ Bỉ để có thể mang sản phẩm vào thị trường Mỹ. Đến nay, sản phẩm ván sàn của KES vẫn giữ vững vị trí hàng "Made in Việt Nam" trên kệ hàng Home Depot, Floor & Decor nhận được nhiều sự ưu ái của người dùng tại Mỹ. Tới năm 2022, nhà máy Décor ra đời chính thức đánh dấu cột mốc khép kín chuỗi sản xuất gỗ công nghiệp của tập đoàn và cũng là bước đi tiên phong của KES tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Sản phẩm KES hiện đã có mặt trên 30 quốc gia tại 5 châu lục với sản lượng xuất khẩu hơn 3.000 cont/năm. Song song với việc xuất khẩu trực tiếp, sản phẩm của KES còn "xuất khẩu gián tiếp", tức là nguồn nguyên liệu được các nhà sản xuất đồ nội thất trong nước tin dùng để "chế biến" thành những sản phẩm riêng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Ông Kiên chia sẻ: "Mọi nỗ lực của KES đều xuất phát điểm từ tinh thần muốn mang đến những sản phẩm tốt gỗ tốt cả nước sơn dành cho khách hàng. Chúng tôi tự chủ sản xuất không chỉ để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng mà còn để đảm bảo sản phẩm luôn đạt chuẩn về an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng".