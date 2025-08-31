Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Khám phá chuỗi sự kiện đặc biệt, mừng Quốc khánh 2.9 tại Delight Park Đà Lạt

Nguồn: Delight Park Đà Lạt
31/08/2025 08:00 GMT+7

Đà Lạt, Lâm Đồng - Nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9, Dalat Delight Park - Công viên ánh sáng Đà Lạt sẽ mang đến chuỗi sự kiện nghệ thuật 'Vui Tết Độc Lập 3 ngày' kéo dài từ 30.8 đến 1.9, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ cho người dân và du khách.

Khám phá chuỗi sự kiện đặc biệt, mừng Quốc khánh 2.9 tại Delight Park Đà Lạt- Ảnh 1.

Chương trình được thiết kế công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với mỗi ngày là một chủ đề riêng biệt. Ngày đầu tiên, 30.8, mở màn với chủ đề "Tự Hào Việt Nam", nơi khán giả sẽ được đắm mình trong những màn trình diễn nghệ thuật đầy cảm xúc. Tiếp nối, ngày 31.8 sẽ là chủ đề "Hùng Khí Non Sông", tái hiện hào khí dân tộc qua những màn múa lân truyền thống và các hoạt động văn hóa đặc sắc, mang lại không khí tưng bừng, náo nhiệt.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là vào đêm 1.9 với chủ đề "Việt Nam Hoà Bình Phồn Vinh". Đây là đêm trình diễn được mong chờ nhất với show diễn nhạc nước hoành tráng "Sử Thi Âu Lạc". Đặc biệt, chương trình sẽ khép lại một cách ngoạn mục bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 10 phút, thắp sáng cả bầu trời Đà Lạt, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào.

