Kinh tế

Khám phá ‘Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức’ tháng 9 của PNJ

Nguồn: PNJ
Nguồn: PNJ
19/09/2025 10:00 GMT+7

Tháng 9 này, PNJ lần đầu giới thiệu 'Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức', mang ưu đãi đặc quyền đến các cửa hàng PNJ chọn lọc trên toàn quốc, đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp thông minh, sẵn sàng vươn tầm cùng phong cách.

Chuỗi tọa độ trang sức PNJ – bùng nổ ưu đãi hấp dẫn chưa từng có

Diễn ra từ 6.9 – 28.9, "Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức" được PNJ khởi động với chương trình "Cơ hội sở hữu 1 Đồng vàng kỷ niệm 24K Lý Ngư Vọng Nguyệt" - chương trình dành cho khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất tại mỗi cửa hàng. Món quà không chỉ sở hữu thiết kế tinh xảo, mà còn chứa đựng ý nghĩa tượng trưng cho lời chúc viên mãn, may mắn và thịnh vượng, như lời tri ân mà PNJ muốn gửi gắm đến những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu.

Nối tiếp không khí mua sắm rộn ràng, "Ưu đãi chọn lọc lên đến 40%" sẽ là cơ hội để khách hàng sở hữu thiết kế trang sức đẳng cấp. Trang sức tinh tế từ PNJ không chỉ tô điểm vẻ ngoài mà còn có giá trị bền lâu theo năm tháng, giúp bạn làm đẹp thông minh, tự tin vươn tầm cùng phong cách và vẻ đẹp riêng.

Khám phá ‘Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức’ tháng 9 của PNJ- Ảnh 1.

Tận hưởng ưu đãi đặc quyền tại “Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức”

ẢNH: PNJ

Tiếp thêm cảm hứng mua sắm và làm đẹp thông minh, "Ưu đãi VIP Day" sẽ trở thành lựa chọn không thể bỏ lỡ dành riêng cho những khách hàng thân thiết của PNJ. Cụ thể, chương trình diễn ra trong 3 đợt (ngày 13 – 14.9, ngày 20 – 21.9, ngày 27 – 28.9) với những ưu đãi hấp dẫn: Ưu đãi thêm 1,5% trên chính sách VIP khi mua trang sức kim cương và kim cương rời; Ưu đãi thêm 1% trên chính sách VIP khi mua các dòng hàng còn lại theo chính sách VIP.

Cùng bạn thỏa sức "mix-match" cho phong cách thăng hạng, PNJ giới thiệu ưu đãi "Nhận ngay quà tặng trang sức Bạc/ Hợp kim cao cấp lên đến 1.000.000 đồng khi mua từ 2 sản phẩm trang sức ECZ, CZ".

Khám phá ‘Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức’ tháng 9 của PNJ- Ảnh 2.

Cơ hội nhận quà tặng trang sức tinh tế khi mua sắm tại các tọa độ trang sức

ẢNH: PNJ

Bên cạnh đó, khi mua sắm tại các tọa độ trang sức của PNJ trong tháng 9 này, khách hàng sẽ được nhận ngay "Ưu đãi lên đến 12% khi mua từ 2 sản phẩm". Cụ thể:

  • Khách hàng khi mua trang sức vàng/ platinum/ đồng hồ (không bao gồm trang sức CZ, ECZ) với hóa đơn từ 2 sản phẩm sẽ nhận ngay ưu đãi 8% và mã ưu đãi 2.000.000 đồng. Đặc biệt, nhận ngay quà tặng trang sức lên đến 1.000.000 đồng với hóa đơn có 01 trang sức kim cương trị giá từ 20.000.000 đồng. 
  •  Khách hàng hàng mua trang sức bạc/ hợp kim cao cấp với hóa đơn từ 2 sản phẩm sẽ nhận ngay ưu đãi 12% và mã ưu đãi 200.000 đồng.

Trải nghiệm mua sắm ấn tượng

Song hành cùng các ưu đãi hấp dẫn, "Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức" của PNJ giới thiệu hàng loạt bộ sưu tập và thiết kế trang sức tinh tế, thời thượng trong không gian sang trọng, mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cho khách hàng. Mỗi món trang sức không chỉ là điểm nhấn cho vẻ ngoài mà còn lưu giữ giá trị vượt thời gian, khơi nguồn cảm hứng và sự tự tin để bạn lan tỏa ánh sáng rực rỡ đến thế giới xung quanh.

Khám phá ‘Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức’ tháng 9 của PNJ- Ảnh 3.

Các thiết kế trang sức PNJ đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp thông minh ẢNH: PNJ

Đặc biệt, hòa trong không khí trung thu rộn ràng, PNJ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa độc đáo, đậm chất truyền thống. Vào các ngày 27 – 28.9 và 4 – 5.10, tại một số cửa hàng chọn lọc, khách hàng sẽ được tham gia workshop làm lồng đèn gỗ dưới sự hướng dẫn của chị Hằng – một hoạt động thú vị giúp bạn và gia đình lưu giữ những kỷ niệm ấm áp mùa trăng rằm. Đồng thời, PNJ gửi tặng lồng đèn trung thu như món quà gắn kết yêu thương đến những khách hàng có phát sinh hóa đơn mua sắm tại PNJ trong khoảng thời gian này.

Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, "Chuỗi tọa độ – Ưu đãi trang sức" của PNJ với loạt ưu đãi cùng trải nghiệm hấp dẫn sẽ là cơ hội để khách hàng sở hữu trang sức tinh tế để mỗi ngày thêm rạng rỡ và lan tỏa nguồn cảm hứng đến thế giới quanh mình.

Truy cập link để ghé thăm tọa độ trang sức PNJ gần bạn, sở hữu các thiết kế trang sức tinh tế và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn. 

