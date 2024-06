Khám phá Cung đường sắc màu - Miền Đông Thái Lan bằng đường bộ

Chonburi không chỉ có Pattaya

Từ lâu, Pattaya luôn là điểm đến lý tưởng với những ai lần đầu đến tỉnh Chonburi. Theo Tuân Cuồng Chân, Chonburi còn nhiều điểm du lịch khác ngoài cảnh quan tuyệt đẹp mà du khách nên khám phá.

Ẩm thực Chonburi sẽ thỏa mãn các tín đồ ăn uống từ món chính đến tráng miệng. Sau khi ăn xôi ngọt ở Nong Mon Market, du khách được gợi ý thăm Bangsaen Fish - khu chợ theo phong cách Nhật Bản. Rồi tiếp tục tham quan tại Khao Sam Muk Viewpoint, ở đây có nhiều quán cà phê view biển hoặc leo lên viewpoint để chụp hình và ngắm cảnh. Ở đây bạn có thể ngắm biển và những con đường uốn lượn ôm quanh ngọn đồi xanh rì.

Đền Chân Lý (Sanctuary of Truth Museum) Ảnh: Tuân Cuồng Chân

Chonburi có hai địa điểm du lịch tâm linh, Đền Chân Lý (Sanctuary of Truth Museum) và Wat Nong Yai. Cả hai đều ở trung tâm Pattaya, dễ dàng di chuyển. Riêng Đền Chân Lý thì có kiến trúc choáng ngợp, Tuân Cuồng Chân chia sẻ: "Có cảm giác đây là một chiếc thuyền lớn chở trên mình những kiến trúc được điêu khắc chạm trổ công phu". Viếng thăm đền, khách du lịch có thể đặt vé hoặc mua trực tiếp, vé đã gồm thuyết minh tiếng Anh.

Rayong Thái Lan - Địa điểm "chữa lành" ít ai biết

Đường đến Rayong vô cùng dễ dàng bằng minibus, chính Tuân Cuồng Chân cũng bất ngờ bởi chuyến khám phá Thái Lan bằng đường bộ mang đến cho anh nhiều trải nghiệm. Anh gợi ý du khách hãy đi bộ trên Yomjinda Rd, nơi có nhiều ngôi nhà cổ kính, đậm dấu tích lịch sử.

Thăm vườn trái cây Supattraland, Tuân Cuồng Chân vui vẻ kể: "Mình chỉ hứng thú với sầu riêng, nên mua vé tham quan rồi ăn mỗi sầu riêng là đủ. Nhưng hướng dẫn viên dễ thương quá, đi một đoạn lại dừng xe xuống hái cho mình chôm chôm, quả mây...". Khi đến đây, du khách sẽ được thoải mái ăn thử trái cây, ngoài ra vườn còn phục vụ vé buffet.

Khao Laem Ya

Ảnh: Tuân Cuồng Chân

Điểm đặc sắc tiếp theo của Rayong là hệ sinh thái tự nhiên. Từ cảnh biển, du khách có thể đi bộ về phía vườn quốc gia Khao Laem Ya - Mu Ko Samet thưởng ngoạn không gian xanh mát. Muốn đổi gió tìm về biển thì Ko Samet là một địa điểm lý tưởng không kém so với Pattaya. Đảo được bao phủ bởi rừng cây, thích hợp để lái xe vòng quanh hoặc ngồi chill ở hàng quán gần bãi biển.

Địa điểm khác được Tuân Cuồng Chân "quân sư" là Thung Prong Thong (Golden Meadow) với thiên nhiên đa dạng về thực vật và động vật. "Đi đến gần cuối đường, mảng xanh được mặt trời chiếu xuống, ánh lên một màu vàng nhạt, cứ ngỡ là lá đang đổi vàng trong mùa thu. Phải nói đây là một điểm rất đáng để đi khi tới Rayong", anh nói về cảnh hoàng hôn ở đây.

Chanthaburi và top 5 địa điểm nhất định phải ghé

Chanthaburi còn khá mới lạ với nhiều du khách. Chính vì điều đó mà những trải nghiệm của nam blogger tại đây lại thú vị hơn cả. Điểm dừng chân đầu tiên là Chanthaboon Waterfront Community, nơi có lịch sử là ngôi làng niên đại hơn 300 năm tuổi với số lượng người Việt sinh sống lớn.

Noen Nang Phaya Viewpoint Ảnh: Tuân Cuồng Chân

Di chuyển đến Wat Pak Nam Khaem Nu, nam blogger giới thiệu đây là ngôi chùa xanh làm bằng gốm, mảng tường sẽ lấp lánh lên khi nắng chiếu vào. Ngoài ra còn có công viên quốc gia Namtok Phlio thu hút khách tham quan, dã ngoại. Khi thời tiết mát mẻ, du khách còn có thể ghé qua Ao Khung Kraben để ngắm chim, bò biển.

Cuối cùng là Noen Nang Phaya Viewpoint, bạn sẽ được ngắm những con đường uốn lượn quanh bờ biển.

Trat - thiên đường biển bị bỏ quên của Thái Lan

Trat và hai hòn đảo Koh Kood và Koh Mak vẫn còn mới lạ với du khách. "Cây cầu được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo, đi qua cầu được xem như thử thách cho lòng gan dạ", Tuân Cuồng Chân lý giải tên cây cầu The Bridge to Test Your Willingness, biểu tượng tỉnh Trat.

Ảnh: Tuân Cuồng Chân

Từ bến tàu Laem Sok, mất 2 tiếng để đến Koh Kood. Nơi này có khung cảnh rừng cây trải dài dẫn ra bãi biển với loạt hoạt động thú vị. Rời Koh Kood, Koh Mak là điểm khám phá cuối cùng của nam blogger tại nơi đây. Koh Mak thích hợp cho nghỉ dưỡng, trên đảo trồng nhiều hoa với khung cảnh yên bình, bạn có thể lang thang bằng xe máy hoặc đi bộ đều được.

Kết thúc hành trình đi qua 4 tỉnh miền Đông Thái Lan, nam blogger nhận định "đây là một cung đường mới lạ nhưng đáng trải nghiệm". Cung đường xuất phát từ TP.HCM đi qua Siêm Riệp, Poipet đến Chonburi, Rayong, Chanthaburi và cuối cùng là tỉnh Trat mà anh lựa chọn đã mang đến nhiều ấn tượng về cảnh quan, con người, ẩm thực và văn hóa miền Đông Thái Lan.