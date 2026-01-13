Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Khám phá điện thoại xa xỉ Anh quốc của Divo Tùng Dương

Thông tin dịch vụ
13/01/2026 08:00 GMT+7

Ít khi xuất hiện cùng các biểu trưng xa xỉ, càng hiếm khi gắn tên mình với sản phẩm công nghệ, nhưng trong thời khắc chuyển giao sang năm Bính Ngọ 2026, Divo Tùng Dương gây chú ý khi đồng hành cùng XOR Hỏa Mã - bộ sưu tập điện thoại thủ công Anh quốc phiên bản giới hạn.

XOR Hỏa Mã - Bộ sưu tập điện thoại xa xỉ mang tinh thần tiên phong

Trong nhiều năm, Divo Tùng Dương luôn giữ đời sống riêng tư ở phía sau ánh đèn, và mọi lựa chọn của anh đều phản chiếu sự chọn lọc, kỷ luật và chiều sâu nội lực. Vì thế, khi anh xuất hiện cùng một chiếc điện thoại thủ công xa xỉ Anh quốc, điều đáng nói không nằm ở vẻ hào nhoáng, mà ở sự tương hợp về tinh thần.

Khám phá điện thoại xa xỉ Anh quốc của Divo Tùng Dương - Ảnh 1.

XOR được tạo ra cho những cá nhân cần một "vật phẩm đồng hành" hơn là một thiết bị công nghệ: Chế tác hoàn toàn thủ công từ những chất liệu cao quý, đề cao tính riêng tư, độ bền và trải nghiệm cá nhân hóa. Và trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, Tùng Dương lựa chọn XOR Hỏa Mã như một biểu tượng may mắn - tinh tế, tiên phong, đúng với khí chất của anh.

XOR Hỏa Mã là bộ sưu tập được Hutch Hutchison ấp ủ từ đầu năm 2025, phát triển chặt chẽ để kịp ra mắt đúng năm Bính Ngọ 2026 - thời điểm của khởi đầu, của vận hội và của những lựa chọn mang ý nghĩa. Điểm đặc biệt nhất của bộ sưu tập nằm ở màn hình khởi động độc quyền với hình ảnh ngựa lửa Anh quốc phi nước đại.

Khám phá điện thoại xa xỉ Anh quốc của Divo Tùng Dương - Ảnh 2.

Ngựa - Biểu tượng của chuyển động không ngừng và hành trình dài rộng

Hình ảnh ngựa gợi nhắc tinh thần tiên phong: Dám đi trước, dám dấn thân, giữ vững nhịp tiến ngay cả trong những chặng đường khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của ý chí bền bỉ, của bản lĩnh không nao núng trước thử thách và của khát vọng vươn tới thành công bằng chính nội lực được tôi luyện qua thời gian.


Lửa - Đại diện cho nội lực tích tụ và khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định

Ngọn lửa không chỉ là năng lượng, mà còn là sự thăng hoa khi mọi chuẩn bị đã đủ đầy: Thời điểm mà kỷ luật, trải nghiệm và niềm tin hội tụ để mở ra bước chuyển mình mạnh mẽ. Lửa là sức sống, là động lực thúc đẩy hành trình tiến lên một tầm cao mới, rực rỡ nhưng có kiểm soát.

Với Tùng Dương, tinh thần ấy phản chiếu trực tiếp con đường anh đã đi: Tích lũy đủ lâu, kiên định đủ sâu, để mỗi bước tiến đều có trọng lượng.

Khám phá điện thoại xa xỉ Anh quốc của Divo Tùng Dương - Ảnh 3.

Bộ sưu tập XOR Hỏa Mã gồm 5 phiên bản, mỗi tạo tác đại diện cho một trạng thái năng lượng và phong thái riêng. Scarlet Horse Edition biểu trưng cho tinh thần dẫn dắt và quyết đoán; Eternity Diamond Horse Edition là năng lượng được tôi luyện qua thời gian, chín muồi và bền vững; Elite Gold Horse Edition phản ánh bản lĩnh lãnh đạo điềm tĩnh, tiên phong có kiểm soát; Ebony Carbon Shield Horse Edition đại diện cho nội lực thầm lặng, sẵn sàng bứt phá; trong khi Classic Carbon Shield Horse Edition là sức mạnh nền tảng - chuẩn mực, ổn định và trường tồn.

Sự đồng điệu giữa hai tinh thần tiên phong

Divo Tùng Dương và XOR Hỏa Mã mang chung một hệ giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian: Nội lực, kỷ luật và khả năng đi đường dài.

XOR được phát triển tại Anh quốc với triết lý xoay quanh quyền kiểm soát tuyệt đối của chủ nhân: Nền tảng XOR OS vận hành trong một hệ sinh thái khép kín, mã hóa đa tầng cho những dữ liệu cốt lõi, cùng cơ chế bảo vệ như XOR Shield giúp giám sát và ngăn chặn truy cập bất thường - đủ để người dùng luôn an tâm trong mọi cuộc đối thoại. Nhưng điều khiến XOR Hỏa Mã thực sự chạm đến Tùng Dương lại nằm ở tầng sâu hơn: Sự đồng điệu về tinh thần tiên phong.

Khám phá điện thoại xa xỉ Anh quốc của Divo Tùng Dương - Ảnh 4.

Với Tùng Dương, mỗi lựa chọn đều mang tính chiêm nghiệm, phản ánh cách anh đối diện với hành trình sáng tạo và đời sống cá nhân. Với XOR Hỏa Mã, mỗi tạo tác được sinh ra như một biểu trưng cho chuyển động có chủ đích, cho sự bứt phá được xây dựng từ nền tảng vững chắc. Vì thế, chiếc điện thoại anh mang theo vượt ra ngoài khái niệm của một vật phẩm công nghệ xa xỉ, trở thành một dấu ấn cá nhân - và cũng là một "vật phẩm may mắn" của năm mới: phù hợp với khí chất con người anh, với bản lĩnh tiên phong đã định hình qua hành trình, đồng thời mang theo lời chúc cát tường của Hỏa Mã 2026 cho những bước tiến rộng mở phía trước.

Dòng điện thoại xa xỉ XOR hiện có mặt tại các điểm bán và đại lý ủy quyền của XOR:

XOR Boutique - 17 Hàng Bài, Cửa Nam, TP.Hà Nội

XOR Showroom - 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, TP.Hà Nội

XOR Showroom - 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP.HCM

Toàn Cầu Luxury - 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, TP.Hà Nội

Russia Luxury - 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội

The Watch Club - 1B Hòa Mã (TP.Hà Nội) & 94 Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM)

Timepiece Luxury - 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, TP.Hà Nội

Frodo's - 1 Nguyễn Gia Thiều (TP.Hà Nội) & 81 Phan Kế Bính (TP.HCM)

Website: www.xor.inc

Fanpage XOR Vietnam: facebook.com/xorvn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
