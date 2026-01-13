Khám phá điện thoại xa xỉ Anh quốc của Divo Tùng Dương

XOR Hỏa Mã - Bộ sưu tập điện thoại xa xỉ mang tinh thần tiên phong

Trong nhiều năm, Divo Tùng Dương luôn giữ đời sống riêng tư ở phía sau ánh đèn, và mọi lựa chọn của anh đều phản chiếu sự chọn lọc, kỷ luật và chiều sâu nội lực. Vì thế, khi anh xuất hiện cùng một chiếc điện thoại thủ công xa xỉ Anh quốc, điều đáng nói không nằm ở vẻ hào nhoáng, mà ở sự tương hợp về tinh thần.

XOR được tạo ra cho những cá nhân cần một "vật phẩm đồng hành" hơn là một thiết bị công nghệ: Chế tác hoàn toàn thủ công từ những chất liệu cao quý, đề cao tính riêng tư, độ bền và trải nghiệm cá nhân hóa. Và trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, Tùng Dương lựa chọn XOR Hỏa Mã như một biểu tượng may mắn - tinh tế, tiên phong, đúng với khí chất của anh.

XOR Hỏa Mã là bộ sưu tập được Hutch Hutchison ấp ủ từ đầu năm 2025, phát triển chặt chẽ để kịp ra mắt đúng năm Bính Ngọ 2026 - thời điểm của khởi đầu, của vận hội và của những lựa chọn mang ý nghĩa. Điểm đặc biệt nhất của bộ sưu tập nằm ở màn hình khởi động độc quyền với hình ảnh ngựa lửa Anh quốc phi nước đại.

Ngựa - Biểu tượng của chuyển động không ngừng và hành trình dài rộng

Hình ảnh ngựa gợi nhắc tinh thần tiên phong: Dám đi trước, dám dấn thân, giữ vững nhịp tiến ngay cả trong những chặng đường khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của ý chí bền bỉ, của bản lĩnh không nao núng trước thử thách và của khát vọng vươn tới thành công bằng chính nội lực được tôi luyện qua thời gian.