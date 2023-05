Khám phá đồng hồ thông minh Huawei Watch 4

Thiết kế đẹp mắt



Sở hữu ngôn ngữ thiết kế cao cấp, Huawei Watch 4 không chỉ mỏng mà còn có trọng lượng giảm hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Phần màn hình có kích thước 1,5 inch cho độ phân giải 466 x 466 pixel với mặt đường kính 46 mm sử dụng tấm nền AMOLED LTPO giúp tiết kiệm năng lượng. Tỷ lệ màn hình so với thân máy của Watch 4 tăng hơn 6,52% so với tiền nhiệm, một phần nhờ viền mỏng hơn 21,6%.

Huawei Watch 4 có giá bán 11,99 triệu đồng Huawei

Với khung thép không gỉ 316L và mặt kính cong 3D, Huawei Watch 4 mang đến một thiết kế hoàn thiện với các đường nét và khớp nối liền lạc, trong khi mặt sau được làm bằng sợi carbon là lý do giúp trọng lượng của máy nhẹ. Dây đeo đồng hồ được làm từ chất liệu silicon mềm mại mang đến cảm giác êm ái khi đeo, tránh các trường hợp bị dính bẩn hay bong tróc như đeo dây da khi tập luyện.

Người dùng có thể khai thác micro và loa ngoài khi cần đàm thoại qua Huawei Watch 4. Núm xoay kỹ thuật số và nút bấm đặt cạnh hông cho phép điều khiển các thao tác cũng như truy cập nhanh các chức năng yêu thích một cách tiện lợi, đồng thời người dùng có thể tùy chỉnh các thao tác này. Đồng hồ cũng tích hợp eSIM để nhận cuộc gọi hay tin nhắn trên đồng hồ ngay cả khi không có điện thoại bên cạnh.

Tính năng

Nhờ trang bị màn hình AMOLED LTPO, Huawei Watch 4 hứa hẹn cho thời gian sử dụng thông thường kéo dài đến 3 ngày, trong khi chuyển sang chế độ siêu tiết kiệm pin có thể kéo dài đến 14 ngày. Nhờ vào GPS độc lập nên Watch 4 cũng sẽ có khả năng định vị, dẫn đường trực tiếp ngay trên mặt đồng hồ.

Nhiều tính năng luyện tập được trang bị sẵn

T.L

Vận hành trên nền tảng Harmony OS 3.1, Watch 4 mang đến cho người dùng một loạt tính năng theo dõi chỉ số sức khỏe khác nhau như đếm bước chân, đo độ cao và theo dõi nhịp tim liên tục, theo dõi mức độ stress và giấc ngủ. Người dùng có thể tải thêm ứng dụng như Spotify, Telegram, WhatsApp, Viber… cho Watch 4 thông qua cửa hàng ứng dụng AppGallery.

Đặc biệt, các chức năng phổ biến trên smartwatch hiện nay như đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), ECG, nhiệt độ da, độ cứng động mạch, mức độ căng thẳng và sức khỏe hô hấp cũng không thể thiếu trong mẫu smartwatch này. Giống như nhiều thành viên khác trong gia đình smartwatch của Huawei, Watch 4 cung cấp đến hơn 100 bài luyện tập khác nhau, bao gồm 19 bài tập chuyên nghiệp giúp người dùng tập luyện và cung cấp các chỉ số chi tiết hơn về hoạt động của họ. Với khả năng tự nhận biết bài tập, Watch 4 có thể nhận ra các bài tập mà người dùng đang thực hiện và ghi lại thông tin liên quan.

Bên cạnh đó, Watch 4 còn mang đến khả năng kháng nước bơi lội theo tiêu chuẩn 5ATM, kháng nước IPX8 và kháng bụi IP6X. Người dùng cũng có thể lên lịch luyện tập và các kế hoạch chi tiết cho các buổi tập khác nhau.

Huawei Watch 4 có khả năng kháng nước tốt

T.L

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Watch 4 chính là hệ thống cảm biến Huawei Trueseen 5.0 nhằm theo dõi lượng đường trong máu không xâm lấn, từ đó đưa ra cảnh báo người dùng cũng như nâng cao nhận thức về nguy cơ tăng đường huyết tiềm ẩn. Để hệ thống này hoạt động, người dùng cần phải đeo đồng hồ ít nhất 7 ngày liên tục.

Dự kiến, Huawei Watch 4 sẽ chính thức tiếp nhận đơn đặt hàng trước tại Việt Nam vào ngày 1.6 với giá bán 11,99 triệu đồng.