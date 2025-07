Khám phá hòn đảo có người ở xa xôi nhất trên trái đất

Tristan da Cunha có khu định cư duy nhất trong lãnh thổ, Edinburgh of the Seven Seas - được đặt tên theo chuyến thăm của Hoàng tử Alfred, Công tước xứ Edinburgh vào năm 1867. Chụp từ trên cao, hòn đảo hình chóp nón, tàn tích của núi lửa. Năm 1961, một vụ phun trào núi lửa gần như đã chấm dứt sự sống trên đảo, buộc mọi người phải di tản đến Vương quốc Anh trong 2 năm