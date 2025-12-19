Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
19/12/2025 08:39 GMT+7

Làng Tuyết mùa đông vừa ra mắt đang tạo nên một 'làn gió lạ' cho mùa du lịch cuối năm khi đến với phố núi Đà Lạt.

Ngày 18.12, giữa tiết trời se lạnh, nhiều du khách tìm đến Làng Tuyết mùa đông giữa không gian xanh quen thuộc của khu du lịch Nông trại Cún (Đà Lạt), điểm đến đã được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến, đang tạo nên một "làn gió lạ" cho mùa du lịch cuối năm ở phố núi Đà Lạt.

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt- Ảnh 1.

Nhiều du khách tìm đến Làng Tuyết mùa đông ở Đà Lạt

ẢNH: LV

Không còn là những tiểu cảnh mùa đông đơn lẻ như trước đây, làng Tuyết lần này được đầu tư bài bản, mang dáng dấp của một ngôi làng châu Âu thu nhỏ, đủ sức khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một thị trấn mùa đông phương Tây thực thụ.

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt- Ảnh 2.

Làng Tuyết tại Nông trại Cún chú trọng tái hiện tổng thể kiến trúc và không khí mùa đông lạnh giá

ẢNH: LV

Khác với các không gian mùa đông từng xuất hiện tại Đà Lạt vốn thiên về trang trí mang tính biểu trưng, Làng Tuyết tại Nông trại Cún chú trọng tái hiện tổng thể kiến trúc và không khí sống. Những dãy nhà gỗ phong cách Bắc Âu với mái dốc, cửa sổ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp gợi lên cảm giác an yên, gần gũi. Xen kẽ là các cụm nhà mang gam màu pastel ngọt ngào, tạo điểm nhấn thị giác trẻ trung, phù hợp với du khách trẻ và gia đình.

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt- Ảnh 3.

Không gian mùa đông trong Làng Tuyết

ẢNH: LV

Điểm đặc biệt khiến nhiều du khách thích thú chính là không gian tuyết rơi nhân tạo được vận hành liên tục, mang đến trải nghiệm tuyết rơi chân thực, đưa du khách bước vào thế giới mùa đông đầy cảm xúc.

Không chỉ "có tuyết để chụp hình", du khách còn được hòa mình vào khung cảnh tuyết rơi giữa không gian mở, kết hợp âm thanh, ánh sáng, tạo nên cảm giác chân thực và giàu cảm xúc.

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt- Ảnh 4.

Du khách được hòa mình vào khung cảnh tuyết rơi giữa không gian mở

ẢNH: LV

Theo nhiều du khách, sự khác lạ của Làng Tuyết lần này nằm ở cách kể câu chuyện mùa đông, không phô trương, không quá dày đặc tiểu cảnh, mà tập trung vào trải nghiệm và cảm xúc.

Chị Thanh Nhàn (du khách TP.HCM) cho biết: "Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, được trải nghiệm Làng Tuyết và tận hưởng nhịp sống chậm, cứ tưởng như đang ở một nước châu Âu vậy".

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt- Ảnh 5.

Cặp đôi trải nghiệm không gian mùa đông trong Làng Tuyết

ẢNH: LV

Làng Tuyết tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp mùa đông châu Âu với những không gian được đầu tư tinh tế và chỉnh chu trong từng chi tiết. Nổi bật là khu nhà gỗ mang sắc màu ấm áp, lung linh ánh đèn, gợi nên cảm giác an yên của mùa lễ hội.

Khám phá Làng Tuyết mùa đông giữa phố núi Đà Lạt- Ảnh 6.

Khu nhà hồng được thiết kế ngọt ngào, dễ thương

ẢNH: LV

Bên cạnh đó, khu nhà hồng được thiết kế ngọt ngào, dễ thương, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và đầy cuốn hút. Không gian càng thêm phần lãng mạn với khu ngựa gỗ cổ tích, tái hiện khung cảnh mùa đông thanh lịch.

làng tuyết Đà Lạt
