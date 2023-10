Khám phá loa cho game thủ Razer Nommo V2 Pro

Thiết kế tiện lợi, kiểm soát dễ dàng

Razer luôn có tính "thẩm mỹ" cho sản phẩm của mình, và Nommo V2 Pro cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể, mỗi loa đều có trình điều khiển toàn dải 3,2 inch có thể giảm thiểu phản xạ âm thanh bên trong loa, mang lại cảm giác âm thanh rõ ràng hơn với âm thanh cực lớn.

Âm thanh phát ra từ Nommo V2 Pro rõ ràng và lớn giúp trải nghiệm chơi game thú vị hơn

Hai loa chính nằm ở hai góc, tuy không chỉnh được hướng nhưng vẫn khá ổn vì nó hướng thẳng vào tai người dùng để thưởng thức đầy đủ các âm thanh sống động trong game. Trải nghiệm cũng trở nên sống động với loa siêu trầm không dây chứa trình điều khiển âm lượng 5,5 inch cho âm trầm mạnh mẽ. Loa trầm có thể kết hợp ngay lập tức với hai loa chính theo kiểu "cắm và chạy" mà không cần phải cấu hình chúng, giúp các game thủ trở nên thuận tiện hơn khi sử dụng.

Các cổng kết nối trên Nommo V2 Pro

Bộ điều khiển không dây dành cho Nommo V2 Pro có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay, cao khoảng 5 cm và là trung tâm điều khiển loa. Đó trở thành phương pháp thuận tiện nhất để các game thủ kiểm soát loa thay vì sử dụng giao diện âm thanh của PC hoặc phần mềm Synapse của Razer, vốn rất phiền toái khi đang chơi game. Chỉ cần xoay núm xoay để điều chỉnh âm lượng, hay nhấn một, hai hoặc ba lần phần đầu núm để tắt/bật tiếng, phát/tạm dừng hay chuyển sang bài hát tiếp theo. Một nút nhỏ bên cạnh vỏ bộ điều khiển cho phép chuyển đổi giữa chế độ PC và Bluetooth, hoặc chuyển đổi giữa các tùy chọn EQ.

Ánh sáng LED huyền ảo

Không chỉ đi kèm trình điều khiển lớn cho âm thanh mạnh mẽ, Nommo V2 Pro còn có nhiều không gian hơn cho hệ thống đèn RGB ở phía sau cả hai loa. Đèn RGB chính là nét đặc trưng của các sản phẩm Razer, và điều đó tiếp tục thể hiện trên Nommo V2 Pro, nơi một số hiệu ứng ánh sáng xung quanh có tác động rõ rệt đến phòng chơi game.

Ánh sáng LED tiếp tục được thể hiện trên hệ thống loa



Những đèn LED phía sau này khá sáng, đến mức chúng thực sự bật ra khỏi các bức tường gần đó, mang đến ánh sáng đẹp, tinh tế cho căn phòng. Việc thiết lập nội dung đèn LED hiển thị có thể thực hiện bởi bảng điều khiển nhanh trong Synapse hoặc chi tiết hơn nữa trong Razer Chroma.

Loa cũng hỗ trợ chế độ Ambient Awareness của Razer, nơi nó sẽ đặt đèn LED phù hợp với mọi thứ trên màn hình của người dùng và có thể điều khiển thông qua Chroma, nghĩa là nó chỉ hoạt động khi được ghép nối với PC.

Chất lượng âm thanh

Không chỉ đẹp mắt, âm thanh mà Nommo V2 Pro mang lại thậm chí còn hay hơn. Ban đầu, loa có thể hơi nặng về âm trầm, nhưng sau một chút tinh chỉnh trong Synapse với chất lượng âm có thể làm hài lòng đại đa số người nghe. Cần nhớ rằng, âm thanh là một phần quan trọng trong trải nghiệm chơi game, và chất lượng các âm thanh phát ra từ Nommo V2 Pro không hề kém cỏi.

Việc thiên về âm trầm trên Nommo V2 Pro lại càng khiến trải nghiệm âm thanh ấm hơn nhiều và dễ tiếp cận hơn. Đó có thể là lý do tại sao nhiều người gần như không thích các âm thanh chói tai và không mang lại cảm giác dễ chịu khi nghe đang lúc chơi game.

Việc điều chỉnh âm thanh trên Nommo V2 Pro có thể dễ dàng với Synapse



Nhưng sự tỏa sáng của Nommo V2 Pro lại nằm ở chế độ THX Spatial Audio giúp mang lại cảm giác âm thanh không gian kỹ thuật số, mặc dù điều đó có thể bị ảnh hưởng do các loa hướng về phía trước. Âm thanh không gian nghe hay hơn nhiều so với âm thanh nổi tiêu chuẩn, do đó các game thủ cần sử dụng nó nếu chơi game trên PC. Khả năng định hướng tuyệt vời cho phép loa mang đến cái nhìn mới về trải nghiệm chơi game, nhưng cần nhớ rằng âm thanh không gian sẽ không tồn tại khi sử dụng loa với các thiết bị được kết nối Bluetooth.

Nommo V2 Pro có thiết kế khá đẹp mắt khi để trên bàn máy tính PC cho game thủ



Phần mềm Synapse cũng cung cấp rất nhiều tùy chỉnh trải nghiệm âm thanh EQ, bên cạnh 4 chế độ EQ có sẵn từ Razer. Đặc biệt, các game thủ có thể lập trình trước cấu hình âm thanh mong muốn từ các trò chơi khác nhau khi khởi chạy chúng nhờ tính năng Game Profiles, nơi THX Spatial Audio hoặc EQ ưa thích sẽ tự động tải khi trò chơi chạy ở nền trước, đồng thời việc thêm và điều chỉnh các lựa chọn này rất đơn giản.