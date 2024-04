Khám phá máy bay dưới đáy biển từng bị nhầm là MH370

Lockheed Martin L1011 Tristar đã bị bỏ quên trong nhiều năm tại sân bay quốc tế King Hussein ở Jordan, trước khi bị đánh chìm xuống biển Đỏ vào năm 2019. Năm ngoái, nó bị nhầm là xác máy bay bị mất tích MH370 của hãng Malaysia Airlines.



Phần đầu của máy bay CMH

Chiếc Tristar có lịch sử lâu dài trước khi bị nhấn chìm xuống biển. Theo Planespotters.net, nó được đăng ký bay lần đầu tiên vào những năm 1980, phục vụ qua nhiều hãng hàng không khác nhau bao gồm Royal Jordanian, TAP Air của Bồ Đào Nha, Novair của Thụy Điển và hợp tác cuối cùng với Luzair, một hãng hàng không khác của Bồ Đào Nha.

Theo Hãng thông tấn Jordan Petra, sau khi nằm ở sân bay suốt đầu những năm 2000, người ta đã quyết định đánh chìm máy bay xuống vịnh Aqaba của Jordan, với mục đích thúc đẩy du lịch lặn biển và ngắm san hô.

Cả hai đều thành công khi các thợ lặn chuyên nghiệp khám phá đống đổ nát và rạn san hô trong 5 năm qua, theo news.com.au.

Dãy cửa sổ trơ khung trong làn nước biển

Nhiếp ảnh gia dưới nước người Mỹ và là thợ lặn chuyên nghiệp Brett Hoelzer đã lặn sâu vào đống đổ nát, khoảng 15 đến 28 mét, để ghi lại cảnh tượng kỳ bí bên trong chiếc máy bay có nhiều loài thủy sinh.

Trong nhiều bài đăng trên Instagram được chia sẻ vào chủ nhật tuần qua, Brett đã cho người xem thấy những cảnh quay bên trong máy bay Tristar khi nó nằm dưới đáy đại dương.

Ông ghi lại cảnh những chiếc tủ đựng đồ trên cao và ghế hành khách rỉ sét, một số chiếc còn nguyên phần tựa đầu khi ông bơi vào và ra khỏi đống đổ nát.

Trước đó, tạp chí Suba Diving đưa tin ba động cơ của máy bay vẫn được gắn trên cánh và vây đuôi, buồng lái; nhà vệ sinh và bếp vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, hàng ghế giữa đã được loại bỏ để thợ lặn có thể tiếp cận tốt hơn.

Tristar Airplane Wreck Red Sea, Aqaba

Buồng lái là phần nông nhất của xác máy bay và hướng ra bãi biển ở độ cao khoảng 13 mét. Thợ lặn có thể đi về phía sau tới hai cửa thoát hiểm cuối cùng ở độ sâu 28 mét. Hoặc họ có thể thoát ra từ cửa giữa, ở độ sâu khoảng 20 mét.

Không có gì lạ khi có thể nhìn thấy bạch tuộc kiếm ăn gần các rạn san hô; hay đôi cánh của máy bay đang che chở vô số san hô mềm và thân máy bay có nhiều loại sinh vật biển sinh sống.

Dãy ghế bên trong xác máy bay CMH

Trung tâm lặn Deep Blue ở Aqaba, Jordan, tiết lộ Tristar là một trong những địa điểm lặn được đăng ký khám phá nhiều nhất tại khu vực.

"Chiếc máy bay lớn 400 chỗ này đang thu hút cá, san hô và các sinh vật biển khác. Đây là địa điểm tuyệt vời khi chúng ta có thể thoải mái lặn ngắm máy bay khổng lồ này dưới đáy biển", trang web của công ty giới thiệu.

Năm ngoái, từng xuất hiện bài đăng trên Instagram lan truyền rộng rãi khi khẳng định xác máy bay Tristar là mảnh vỡ của MH370.

Vào ngày 2.5.2023, trên Instagram của tờ báo USA Today có nội dung: "Máy bay Malaysia MH370 biến mất 9 năm trước đã được tìm thấy dưới đại dương mà không có xương người. Máy bay có 239 hành khách trên máy bay".

Các bài đăng "hố hàng" sau đó đã bị xóa bỏ.

Bài đăng "hố hàng" trên USA Today khi nhầm tưởng MH370 news.com.au

Bức ảnh trong các bài đăng trùng khớp với một video trên Instagram do Deep Blue Dive Center đăng vào ngày 7.4, với clip có chú thích: "Xác máy bay Tristar. Biển Đỏ, Aqaba".

Ngoài xác máy bay Tristar, khu vực lặn biển này còn có các loại máy móc khác như "The Tank and Seven Sisters" - xe tăng phòng không cũ của Mỹ...