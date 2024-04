Khám phá miền đất Hà Giang hùng vĩ với những con người bình dị cùng Yamaha PG-1

Ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, đèo Mã Pì Lèng là một thử thách thú vị dành cho các Wanderluster - hội chơi xe PG-1, với những cung đường đèo hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hút cùng cảnh sắc đầy mê hoặc.

Bên cạnh buổi offline, đây còn là buổi trải nghiệm xe dành cho các du khách và người dân Hà Giang. Được tổ chức trong hai ngày 13 - 14.4 tại Panorama Cafe ngay giữa con đèo Mã Pì Lèng, sự kiện đem đến cơ hội trải nghiệm PG-1 có một không hai tới những vị khách đam mê đi phượt.

Khung cảnh hùng vĩ đẹp như mơ cùng những cung đường đầy tự do và cảm hứng chắc chắn đã khơi dậy tinh thần chinh phục của những "kẻ lang thang". Được trang bị đầy đủ những tính năng của một chiếc xe off-road thực thụ như phuộc đôi linh hoạt, lốp gai bản to, gầm cao và ghi-đông trần đánh lái góc rộng, "anh bạn" PG-1 tự tin đồng hành vượt qua mọi địa hình hiểm trở để tới những địa điểm check-in hot hit tại Hà Giang như sông Nho Quế, Hẻm Tu Sản, Làng H'Mông,...

Đặc biệt hơn nữa, các Wanderluster đang sở hữu PG-1 còn có dịp thể hiện cá tính riêng qua cuộc thi độ xe "CUSTOMIZE YOUR BIKE, FLEX YOUR STYLE" do chính Yamaha Motor tổ chức. Đêm gala thân mật càng thêm gắn kết những tâm hồn cùng đam mê chinh phục các cung đường tự do và đầy cảm hứng.

Đây quả thật là một kỷ niệm khó quên đối với những dân đam mê đi phượt tại Hà Giang. Hãy theo dõi fanpage của Yamaha Motor Việt Nam để đón chờ những cung đường tiếp theo Yamaha PG-1 đặt chân tới nhé!