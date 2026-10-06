Khám phá những lý do mới để trở lại Singapore

Singapore từ lâu đã là điểm đến quen thuộc với du khách Việt nhờ khoảng cách gần, đường bay thuận tiện, hạ tầng hoàn chỉnh và dịch vụ dễ tiếp cận. Theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB), với những thị trường gần như Việt Nam, nơi nhiều người đã từng đến Singapore, điều quan trọng không chỉ là bổ sung điểm tham quan mới mà còn tạo ra những trải nghiệm khác biệt để mỗi lần quay lại, du khách có thể khám phá một Singapore mới. Một trong những nơi được làm mới rõ nét là Sentosa, với các không gian tương tác, tổ hợp ăn uống - mua sắm mới và Singapore Oceanarium được mở rộng theo hướng kết hợp tham quan với giáo dục, nghiên cứu và bảo tồn biển. Du khách cũng có thêm lựa chọn trải nghiệm ngoài trời như đạp xe dọc các bãi biển Siloso, Palawan và Tanjong.

Rainforest Wild Adventure EAST mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên giữa không gian rừng nhiệt đới

Tại Mandai, Rainforest Wild Adventure EAST mang đến cách khám phá thiên nhiên mới khi kết hợp quan sát động vật với các hoạt động vận động, phiêu lưu giữa không gian rừng nhiệt đới. Bên cạnh đó, du khách có thể đi sâu hơn vào đời sống địa phương tại Katong - Joo Chiat, nổi bật với kiến trúc Peranakan, quán cà phê, cửa hàng nhỏ và ẩm thực bản địa; hay ghé New Bahru, tổ hợp hơn 50 thương hiệu địa phương về ẩm thực, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật và văn hóa.

Theo STB, thời gian tới Singapore sẽ tiếp tục quảng bá mạnh các sản phẩm về ẩm thực, phong cách sống, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật, giải trí, du lịch tàu biển và du lịch bền vững tới khách Việt. Du lịch gia đình và MICE cũng được đánh giá còn nhiều tiềm năng. Trong khuôn khổ chiến lược Du lịch 2040, Singapore đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 740 triệu SGD trong 5 năm để tăng sức hấp dẫn của điểm đến và phát triển các sản phẩm, trải nghiệm mới.