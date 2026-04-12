Khám phá nút âm lượng trên smartphone

Từ tính năng bảo mật trên smartphone Android cho phép tắt tất cả cảm biến đến những công dụng độc đáo của nút Tác vụ trên iPhone, luôn có điều gì mới mẻ để tìm hiểu. Một trong những điểm đáng chú ý là các nút âm lượng trên smartphone có thể làm nhiều điều thú vị.

Nút âm lượng trên smartphone làm được nhiều điều hơn những gì chúng ta tưởng ẢNH: K. VĂN

Chụp ảnh và quay video

Người dùng có thể tận dụng các nút âm lượng để chụp ảnh khi mở ứng dụng camera, một cách hữu ích khi chụp ảnh tự sướng hoặc khi chỉ có một tay rảnh. Bằng cách nhấn giữ nút âm lượng, người dùng cũng có thể bắt đầu quay video. Tuy nhiên, trên một số mẫu smartphone Android, người dùng cần vào cài đặt ứng dụng máy ảnh để tùy chỉnh chức năng của các nút này.

Đối với người dùng iPhone 16, 17 hoặc Air, nút điều khiển camera không chỉ giúp truy cập nhanh mà còn cho phép chuyển đổi giữa nhiều cài đặt khác nhau.

Khởi động lại smartphone

Khi smartphone không phản hồi, các nút âm lượng có thể giúp người dùng khởi động lại thiết bị. Đối với iPhone 8 trở lên, người dùng chỉ cần nhấn và thả nút tăng âm lượng, sau đó nhấn và thả nút giảm âm lượng, trước khi giữ nút nguồn cho đến khi logo Apple xuất hiện.

Đối với smartphone Android, quy trình có thể khác nhau tùy theo thương hiệu. Ví dụ, với các sản phẩm đến từ Samsung, người dùng cần nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng trong khoảng 7 giây cho đến khi logo Android xuất hiện.

Tùy thương hiệu Android mà người dùng thực hiện thao tác khác nhau ẢNH: BEEBOM GADGETS

Sau khi thực hiện các bước này, smartphone có thể hoạt động trở lại mà không mất dữ liệu. Nếu vẫn gặp sự cố, người dùng nên mang điện thoại đến cửa hàng chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Tắt tính năng nhận diện khuôn mặt (Face ID)

Trong trường hợp cần khóa tính năng Face ID trên iPhone nhanh chóng, người dùng chỉ cần nhấn đồng thời nút tăng âm lượng và nút nguồn. Sau vài giây, iPhone sẽ rung và người dùng có thể khóa hoàn toàn thiết bị bằng cách nhấn lại nút nguồn. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả, yêu cầu nhập mật mã để kích hoạt lại Face ID.

Ngoài ra, người dùng iPhone cũng nên cân nhắc bật thêm một số tính năng bảo mật khác, như ngăn chặn truy cập từ trung tâm điều khiển hay thông báo khi thiết bị bị khóa. Tất cả các cài đặt này có thể được điều chỉnh trong ứng dụng Cài đặt của thiết bị.

Thêm nhiều phím tắt điều khiển

Đối với người dùng Android, có nhiều ứng dụng như Button Mapper cho phép tùy chỉnh các nút âm lượng với nhiều chức năng bổ sung. Người dùng có thể thiết lập để nhấn đúp hoặc nhấn giữ nút âm lượng nhằm bật đèn pin, mở ứng dụng yêu thích hoặc quay màn hình. Ứng dụng này còn cung cấp phiên bản cao cấp với nhiều tính năng hơn, như mô phỏng mã phím và tùy chỉnh phản hồi rung.

Với những mẹo và ứng dụng nói trên, người dùng có thể tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng smartphone của mình, biến những nút âm lượng tưởng chừng đơn giản thành công cụ hữu ích hơn bao giờ hết.