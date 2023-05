Khám phá, phát triển năng khiếu tại khóa hè quốc tế Summer Camp 2023

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học đầu tiên và uy tín tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc. Thống kê hàng năm cho thấy, không chỉ đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp các bậc học, học sinh Asian School liên tục ghi dấu ấn nổi bật, gặt hái được những giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi về năng khiếu, thể thao các cấp. Tính đến năm 2022, có 777 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, 776 giải thể thao cấp Quận và Thành phố; gần 3.000 học sinh du học tại 492 trường tại 22 quốc gia thuộc 4 châu lục ở các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…