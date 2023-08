Khám phá sức mạnh smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold5

Thiết kế cải tiến đáng kể



Vẫn giữ khung kim loại bóng bẩy với các góc được bo tròn mượt mà và mặt lưng kính mờ đẹp mắt, tuy nhiên Galaxy Z Fold5 là một bản nâng cấp thực sự ấn tượng. Khi gập lại, độ hở đã gần như biến mất nhờ bản lề kiểu giọt nước chắc chắn và giữ ổn định. Nếp nhăn ở màn hình trong cũng được cải thiện tốt hơn.

Phần bản lề được thiết kế lại tốt hơn

T.L

Sản phẩm nhẹ hơn 10 gram so với tiền nhiệm và mỏng hơn 2,4 mm khi gập lại. Điều này tạo ra sự thoải mái hơn khi người dùng bỏ máy vào túi. Samsung cũng mang đến cho màn hình ngoài kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 giúp chống hư hại cao hơn một chút so với mẫu cũ. Điều không thay đổi là xếp hạng IPX8 giúp máy an toàn hơn khi tiếp xúc với nước.

Chất lượng màn hình

Tỷ lệ khung hình 23,1:9 thanh mảnh của phần màn hình ngoài khiến một số ứng dụng và trang web cảm thấy hơi chật chội trong trải nghiệm ban đầu, nhưng khi đã làm quen với nó, mọi thứ sẽ dần trở nên thân thiện. Điện thoại dùng màn hình độ phân giải 2.316 x 904 pixel cho tốc độ làm mới 120 Hz và công nghệ AMOLED cho màu sắc sống động. Việc xem nội dung trên màn hình dưới ánh nắng sẽ không phải là vấn đề.

Màn hình độ sáng tốt, phần nếp gấp màn hình cũng được cải thiện tốt hơn so với thế hệ cũ

T.L

Mọi thứ ấn tượng hơn nữa với màn hình bên trong có viền mỏng hơn. Đó vẫn là tấm nền AMOLED 7,6 inch độ phân giải 2.176 x 1.812 và tốc độ làm mới 120 Hz, nhưng bộ tăng cường độ sáng giúp nó ngang bằng với Galaxy S23, lên mức tối đa đến 1.750 nit. Những điểm nhấn này sẽ giúp cho điện thoại có thể hiển thị các video HDR sắc sảo.

Hệ thống máy ảnh

Samsung không mang đến bất kỳ nâng cấp đáng kể nào của riêng mình đối với hệ thống máy ảnh trên Galaxy Z Fold5. Máy vẫn bao gồm bộ ba cảm biến phía sau, camera selfie đặt trong phần đục lỗ phía trước và webcam dưới màn hình bên trong. Tuy nhiên, Samsung đã có những cải tiến về khả năng xử lý hình ảnh trên sản phẩm.

Hệ thống camera không mang đến quá nhiều thay đổi

T.L

Cụ thể, hệ thống camera chính 50 MP có khả năng lấy nét tự động pixel kép khẩu độ f/1.8 rộng và ổn định hình ảnh quang học (OIS), do đó tốc độ chụp và bắt nét chủ thể nhanh chóng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Trải nghiệm ban đầu cho thấy mọi thứ ở mức khá tốt. Ống kính tele 10 MP cũng có OIS giúp chụp ảnh ổn định ở mức zoom quang 3x và ống kính siêu rộng 12 MP có trường nhìn 123 độ thu được nhiều cảnh hơn trong mỗi lần chụp.

Khả năng của webcam 4 MP dưới màn hình cũng được đánh giá tốt, hữu ích cho cuộc gọi video. Trong khi đó, camera trước 10 MP f/2.2 có thể chụp ảnh với độ phơi sáng tốt. Ứng dụng camera có tất cả chế độ và tính năng thông thường, bao gồm Dual Preview cho phép xem trước ảnh trên màn hình ngoài và điều chỉnh ngay tức thì để có những bức ảnh hoàn hảo.

Hiệu suất và thời lượng pin

Điểm nhấn trên Galaxy Z Fold5 chính là đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 2 cho Galaxy được tinh chỉnh đặc biệt với xung nhịp cao hơn chip tiêu chuẩn, điều này cho phép hiệu suất của nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bộ nhớ RAM 12 GB cùng ba tùy chọn lưu trữ 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB giúp đáp ứng một cách hoàn hảo yêu cầu cho một điện thoại cao cấp.

Điện thoại hỗ trợ khả năng sạc nhanh 25W qua USB-C

T.L

Việc khởi chạy các ứng dụng cho thấy chúng được mở gần như ngay lập tức. Khi quay video 4K, máy cũng không quá nóng và hiệu năng hứa hẹn ngang ngửa với Galaxy S23 Ultra.

Mặc dù dung lượng pin 4.400 mAh như năm ngoái kết hợp chip tiết kiệm năng lượng hơn một chút, nhưng màn hình bên trong sáng hơn có thể sẽ ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng. Khi cần sạc, điện thoại hỗ trợ sạc 25W qua USB-C, cho phép nạp từ 0 - 100% chỉ trong vòng 30 phút. Sản phẩm cũng có thể sạc không dây 15W thông qua đế sạc tương thích Qi.

Tại thị trường Việt Nam, Samsung Galaxy Z Fold5 có các mức giá cho 3 phiên bản, cụ thể: Phiên bản 256 GB có giá 40,99 triệu đồng; Phiên bản 512 GB có giá 44,99 triệu đồng; Phiên bản 1 TB có giá 51,99 triệu đồng.