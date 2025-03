Khám phá sức mạnh smartphone tầm trung Galaxy A56 5G

Với mức giá từ 9,99 triệu đồng, Samsung đang nỗ lực thu hút người tiêu dùng nhờ những nâng cấp đáng chú ý trên Galaxy A56 5G, bao gồm thiết kế mỏng hơn, màn hình lớn hơn, sạc nhanh và chip mạnh hơn.

Galaxy A56 5G được bán với giá 9,99 triệu đồng tại Việt Nam

Ảnh: T.L

Thiết kế và màn hình

Galaxy A56 5G có vẻ ngoài tương tự như sản phẩm tiền nhiệm nhưng đi kèm một số thay đổi quan trọng. Đáng chú ý nhất là độ mỏng giảm từ 8,2 mm xuống chỉ còn 7,4 mm - thành tích ấn tượng cho một smartphone có màn hình 6,7 inch và pin 5.000 mAh. Thiết kế này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái mà còn tạo nên vẻ cao cấp nhờ vào sự kết hợp giữa kính và kim loại.

Nhờ viền mỏng hơn, màn hình Galaxy A56 5G được nâng cấp nhẹ từ 6,6 inch lên 6,7 inch. Màn hình có độ sáng tối đa lên đến 1.900 nit giúp người dùng dễ dàng sử dụng trong điều kiện ánh sáng mạnh. Tốc độ làm mới 120 Hz cũng mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà.

Galaxy A56 5G mang đến nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm xám và xanh, bên cạnh màu đen cho những ai thích sự đơn giản. Máy trang bị kính Gorilla Glass Victus+ ở cả mặt trước và mặt sau để tăng cường độ bền, kết hợp khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP67 giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Điện thoại sở hữu thiết kế với màu sắc trẻ trung

Ảnh: CTV



Hiệu suất và phần mềm

Galaxy A56 5G được trang bị chip Exynos 1580 với hiệu suất CPU tăng 18%, GPU tăng 17% và cải thiện 12% về khả năng xử lý của NPU. Mặc dù không thể so sánh với Snapdragon 8 Elite trên Galaxy S25 nhưng nó vẫn có vị trí vững chắc trong phân khúc tầm trung, đặc biệt khi kết hợp với buồng hơi lớn hơn 15% giúp giữ nhiệt độ chip ổn định, tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm trong quá trình chơi game.

Máy sở hữu pin dung lượng 5.000 mAh tương tự Galaxy S25 Ultra với khả năng sạc nhanh 45W nhờ công nghệ Super Fast Charge 2.0 giúp người dùng nhanh chóng lấy lại năng lượng cho máy, đặc biệt với các game thủ.

Hệ thống làm mát buồng hơi lớn giúp Galaxy A56 5G ổn định khi chơi game

Ảnh: CTV



Đặc biệt, Galaxy A56 5G được cài đặt sẵn One UI 7 dựa trên Android 15 trong bối cảnh Galaxy S24 và Galaxy Z Fold6 mới chỉ trong giai đoạn trải nghiệm One UI 7 beta. Bản cập nhật này mang đến giao diện người dùng mới với các biểu tượng và hình ảnh động được thiết kế lại, cùng nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) như Circle to Search và chỉnh sửa video tự động.

Samsung cam kết hỗ trợ nâng cấp 6 phiên bản hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật, điều này biến Galaxy A56 5G trở thành một trong những sản phẩm được hỗ trợ tốt nhất trong phân khúc tầm trung.

Camera nâng tầm với Awesome Intelligence

Galaxy A56 5G trang bị camera chính 50 MP f/1.8 với khả năng OIS (chống rung quang học), camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP. Samsung đã cải thiện bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) để nâng cao chất lượng hình ảnh, đồng thời giới thiệu chế độ nhiễu thấp mới cho camera trước trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đặc biệt, khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu của Galaxy A56 5G thật sự ấn tượng, nổi bật hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc. Với tính năng Nightography được thừa hưởng từ các dòng Galaxy S cao cấp giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc tại buổi tiệc tối cùng bạn bè, ngay cả trong ánh sáng mờ ảo. Những bức ảnh vẫn sắc nét và màu sắc chân thực đến bất ngờ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng máy sẽ mất khoảng 1 - 3 giây để xử lý sau khi bấm nút chụp, vì vậy hãy giữ vững tay để có được những bức ảnh hoàn hảo.

Awesome Intelligence giúp Galaxy A56 5G chụp ảnh thêm hoàn hảo

Ảnh: CTV



Là một phần của bộ công cụ AI tinh gọn và thông minh Awesome Intelligence, chế độ Best Face giúp người dùng Galaxy A56 5G chụp được bức ảnh nhóm hoàn hảo dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cách chọn và kết hợp các biểu cảm hoặc đặc điểm đẹp nhất cho tối đa 5 người từ một bức ảnh chuyển động. Best Face đảm bảo mọi người đều trông đẹp nhất trong bức ảnh liền mạch duy nhất, cho dù ai đó chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác.