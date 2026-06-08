Khám phá sức mạnh trị liệu biển qua trải nghiệm đặc biệt cùng nhạc sĩ Đức Thịnh

Lần đầu tiên tại Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi, nhạc sĩ Đức Thịnh sẽ đem trải nghiệm này đến với những người muốn chăm sóc thân- tâm - trí, trở về bên trong của chính mình.

Nhạc sĩ Đức Thịnh trong một buổi trị liệu bằng âm thanh

Âm nhạc dẫn lối hành trình trở về với chính mình

Nhạc sĩ Đức Thịnh là người tiên phong đưa hoạt động tắm âm thanh đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua các chương trình nghệ thuật, workshop và các đêm nhạc chữa lành. Anh được biết đến qua những dự án như Healing Night, Shapes of Sound và nhiều hoạt động kết hợp âm nhạc với chăm sóc thân - tâm - trí.

Theo cách tiếp cận của nhạc sĩ Đức Thịnh, âm nhạc không đơn thuần để thưởng thức mà giúp con người: giảm căng thẳng và áp lực tinh thần; tăng khả năng tập trung và thư giãn sâu; kết nối với cảm xúc bên trong; tìm lại sự cân bằng giữa thân thể, cảm xúc và tâm trí.

Chuông thiền được sử dụng để dẫn lối hành trình trị liệu bằng âm thanh

Trong các chương trình trị liệu bằng âm thanh, anh thường sử dụng sự kết hợp giữa nhạc cụ acoustic, piano, guitar, chuông thiền, âm thanh tự nhiên và các giai điệu có tần số rung động nhẹ nhàng để tạo nên không gian thư giãn. Nhiều hoạt động Healing music do anh điều phối đã được tổ chức tại các khu nghỉ dưỡng wellness và các sự kiện chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sức mạnh của trị liệu biển kết hợp tắm âm thanh

Tại Việt Nam, đưa tắm âm thanh lên một tầm cao mới, nhạc sĩ Đức Thịnh kết hợp với sức mạnh trị liệu của biển. Trị liệu biển kết hợp tắm âm thanh (Sea Therapy & Sound Healing) là sự giao thoa giữa hai liệu pháp chữa lành tự nhiên đang được nhiều điểm đến wellness 6 sao trên thế giới ứng dụng. Nếu biển tác động đến cơ thể thông qua không khí giàu ion âm, khoáng chất tự nhiên và nhịp điệu của sóng nước, thì tắm âm thanh tác động đến hệ thần kinh thông qua các rung động âm thanh, giúp đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu.

Trị liệu biển kết hợp tắm âm thanh giúp cơ thể thư giãn sâu

Theo nghiên cứu đăng tải trên cơ sở dữ liệu y khoa và sức khỏe lớn nhất thế giới PubMed vào tháng 2.2024, ở cấp độ thể chất, những rung động từ nhạc cụ như chuông xoay Tây Tạng lan truyền qua môi trường nước, thành phần chiếm hơn 70% cơ thể, tạo nên hiệu ứng massage vi mô đến từng tế bào. Các nhóm cơ căng cứng dần được thả lỏng, nhịp tim trở nên ổn định và cơ thể bước vào trạng thái thư giãn sâu. Đồng thời, không khí biển giàu ion âm và khoáng chất tự nhiên giúp tăng cường khả năng hấp thụ oxy, hỗ trợ thanh lọc hệ hô hấp, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và kích hoạt cơ chế miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Sự cộng hưởng giữa tiếng chuông và nhịp sóng biển còn tạo nên môi trường lý tưởng cho giấc ngủ sâu, giai đoạn quan trọng nhất để não bộ và các cơ quan tái tạo năng lượng sau những áp lực kéo dài.

Cũng theo PubMed, không chỉ tác động đến cơ thể, liệu pháp này còn mang đến sự cân bằng cảm xúc. Những rung động âm thanh nhẹ nhàng giúp làm dịu hoạt động của hormone Cortisol - tác nhân gây căng thẳng, lo âu và mất ngủ. Đồng thời, não bộ được kích thích sản sinh Oxytocin và Endorphin, những "hormone hạnh phúc" giúp giải tỏa cảm xúc tiêu cực, giảm cảm giác bồn chồn, cáu gắt và đưa con người trở về trạng thái an yên hơn. Bên cạnh đó, ion âm từ biển kết hợp với tần số âm thanh còn hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học, thúc đẩy cơ thể sản sinh Melatonin tự nhiên, giúp việc đi vào giấc ngủ trở nên dễ dàng và lành mạnh hơn.

Theo nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y học quốc gia Mỹ năm 2018, tiếng sóng biển đều đặn như một dạng "tiếng ồn trắng" của tự nhiên, kết hợp cùng âm thanh ngân vang của chuông xoay giúp làm lắng dịu dòng suy nghĩ liên tục trong não bộ. Từ trạng thái tỉnh táo căng thẳng với những nhịp sóng Beta đặc trưng của cuộc sống hiện đại, não bộ dần được dẫn dắt về các trạng thái Alpha, Theta và Delta, những tần số gắn liền với thư giãn sâu, thiền định và phục hồi. Nhờ đó, hệ thần kinh được tái cân bằng, cảm giác quá tải tinh thần hay "sương mù não" được cải thiện, trả lại sự minh mẫn, tập trung và nguồn năng lượng tích cực cho ngày mới.

Không gian sống giúp tận dụng sức mạnh trị liệu biển mỗi ngày tại Coastal Quảng Ngãi

"Nếu biển chữa lành cơ thể bằng khoáng chất, không khí và nhịp điệu của thiên nhiên, thì tắm âm thanh chữa lành tâm trí bằng những rung động tinh tế. Khi hai liệu pháp gặp nhau, con người được bao bọc trong một không gian phục hồi đa tầng, nơi từng con sóng và thanh âm cùng dẫn dắt cơ thể trở về trạng thái cân bằng tự nhiên nhất", nhạc sĩ Đức Thịnh cho biết.

Đây là xu hướng wellness cao cấp phù hợp với các dự án ven biển theo định hướng chăm sóc sức khỏe, nơi biển không chỉ là cảnh quan mà trở thành một phần của liệu pháp sống mỗi ngày.

Trải nghiệm cảm xúc đặc biệt tại Coastal Quảng Ngãi

Giữa tiếng sóng biển và không gian khoáng đạt của khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi (rộng 94 ha, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), minishow "Sức mạnh trị liệu của biển" ngày 13-14.6 sẽ mở ra một hành trình cảm xúc đặc biệt.

Nhạc sĩ Đức Thịnh đem tới trải nghiệm trị liệu biển kết hợp tắm âm thanh

Tại đây, nhạc sĩ Đức Thịnh sẽ đưa người tham dự: Trải nghiệm chuông nước và những tần số âm thanh tự nhiên giúp cơ thể thư giãn sâu; khám phá bản đồ năng lượng cá nhân bằng cách đo và phân tích năng lượng luân xa, thấu hiểu trạng thái cân bằng bên trong; dẫn thiền để kết nối với hơi thở, âm thanh và nguồn năng lượng chữa lành từ đại dương; thả lỏng cơ thể và tâm trí trong những rung động trị liệu từ chuông xoay Tây Tạng; khám phá những phương pháp đơn giản để chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng từ nước và thiên nhiên.

Ngoài nhạc sĩ Đức Thịnh, sự kiện có sự tham gia, dẫn dắt của ca sĩ Tuyết Mai - giọng ca được đào tạo bài bản từ Nhạc viện TP.HCM, đạt giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2020. Tại chương trình "Sức mạnh trị liệu của biển", Tuyết Mai sẽ mang đến những thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng, hòa quyện cùng nhịp thở của đại dương, mở ra hành trình cân bằng cảm xúc và tái tạo năng lượng cho người tham dự.

Không gian hướng biển của Coastal Quảng Ngãi

Đồng hành cùng chương trình là chuyên gia sức khỏe Trọng Ngôn, người đã dành nhiều năm nghiên cứu và lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tỉnh thức đến cộng đồng. Với góc nhìn kết hợp giữa khoa học sức khỏe hiện đại và sự cân bằng nội tại, anh truyền cảm hứng cho mỗi người chủ động chăm sóc bản thân từ gốc rễ, kiến tạo một cuộc sống hài hòa về thể chất, cảm xúc và tinh thần. Ngoài ra, Healer Thanh Hà - chuyên gia chuông xoay, người có nhiều kinh nghiệm trong làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cũng sẽ đem tới cho người nghe những bí quyết để làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Độc giả quan tâm sự kiện có thể liên hệ một trong những nhà kết nối cộng đồng để được thông tin, hỗ trợ.