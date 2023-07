Khám phá 'Susie và những câu chuyện ngọt ngào' cùng Tử Dao

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM vừa giới thiệu đến độc giả bộ sách song ngữ Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Susie and her sweet stories) của tác giả Tử Dao. Bộ sách dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi, gồm 4 tập truyện: Bánh Bông lan kỳ diệu (The Miraculous Cupcake), Long nhân từ ái (The Kind Dragon Man), Sô cô la công bằng (Fair trade chocolate) và Lời khuyên của nữ hoàng ong (The Queen Bee's Advice).

Về lý do phát hành bộ sách, NXB Tổng hợp TP.HCM cho rằng: "Dưỡng nuôi con cái khỏe mạnh, thông minh và có tư chất cao quý luôn là ao ước muôn thuở của các bậc phụ huynh. Ngoài những kiến thức phổ thông tiếp nhận từ trường học và thầy cô, việc chọn sách cho con để giải trí, nâng cao tinh thần và rèn kỹ năng sống cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu bức thiết ấy, bộ truyện song ngữ Anh – Việt gồm 4 tập Susie và những câu chuyện ngọt ngào của Tử Dao đã ra đời, giúp phụ huynh nuôi con khỏe, dạy con ngoan, trở thành người có ích cho xã hội hiện đại".



Mỗi tập Susie và những câu chuyện ngọt ngào là một câu chuyện kể cảm động của Susie, cô chủ tiệm bánh Sweet Home, dành cho các bạn nhỏ ở Trường mẫu giáo Nụ Hồng. Từng câu chuyện chứa đựng bài học sâu sắc về tình yêu thương dành cho con người, động vật, kỹ năng sống thân thiện với môi trường và lợi ích của lối sống nhân ái. Xa hơn nữa, những bài học ấy rèn luyện lòng dũng cảm và dưỡng nuôi tinh thần khỏe mạnh cho thế hệ tương lai.

Tử Dao, tác giả bộ sách song ngữ Susie và những câu chuyện ngọt ngào vừa ấn hành NVCC

Những nét vẽ hồn nhiên đầy màu sắc Tử Dao trong bộ sách tạo nên một thế giới truyện đáng yêu mang tính hội nhập quốc tế, đồng thời sách cũng không quên giáo dục về lòng tự hào dân tộc, về truyền thống cao quý của "đất nước tiên rồng".

Nhân dịp ra mắt sách, tác giả Tử Dao cũng đã có buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM. "Trong chương trình giao lưu, tôi cũng đã mang đến cho các bé những trò chơi hỏi đáp từ bộ sách Susie và những câu chuyện ngọt ngào, tặng quà là sách và các phần bánh cổ truyền Việt Nam", tác giả bộc bạch.



Các độc giả nhí giao lưu và nhận quà từ tác giả Tử Dao NXB

Theo tác giả Tử Dao: "Việc gia tăng tình cảm, sự tương tác giữa gia đình và các bé là nguồn hạnh phúc giúp cho bé vững mạnh về mặt tinh thần, học tập tốt, phát triển tốt nhờ năng lượng tích cực đó. Tình cảm gia đình luôn luôn là nền tảng, tôi muốn chứng minh điều đó bằng các kiến thức khoa học rõ ràng. Các bé đọc sách, cùng chơi với ba mẹ, hướng đến và thưởng thức nghệ thuật cũng là cách tăng cường sự hạnh phúc. Đó là cũng nhân tố quyết định con người có thể trưởng thành một cách tốt đẹp".