Galaxy Tab S12 series kết hợp Galaxy AI, bút S Pen và các công cụ sáng tạo chuyên nghiệp để hỗ trợ người dùng trong mọi giai đoạn của hành trình sáng tạo ẢNH: SAMSUNG

Hành trình sáng tạo có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Đó có thể là niềm yêu thích nhiếp ảnh, mong muốn tự tay dựng nên những thước phim ấn tượng, hay chỉ đơn thuần là những nét phác thảo đầu tiên cho một nguyên tác độc đáo. Samsung Galaxy Tab S12 series sẽ hỗ trợ người dùng trong từng giai đoạn của hành trình đó.



Galaxy Tab S12 series được trang bị bộ vi xử lý tiên tiến trên tiến trình 3nm, hiệu năng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trên các thiết bị Galaxy Tab của Samsung. Sự kết hợp giữa các tính năng Galaxy AI mới nhất, màn hình cực đại sắc nét, bút S Pen cùng hệ sinh thái ứng dụng chuyên nghiệp giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi từ từ giai đoạn khám phá ý tưởng ban đầu sang trực tiếp sáng tạo, tất cả trong một không gian làm việc linh hoạt.

Xây dựng kiến thức nền tảng

Trước khi tạo nên một sản phẩm mới, việc nắm vững các kiến thức nền tảng là vô cùng quan trọng. Lúc này, Samsung Browser sẽ là trợ thủ đắc lực giúp người dùng tổng hợp thông tin qua tóm tắt nội dung từ nhiều trang web đang mở, đồng thời gợi ý lại các nguồn tài liệu hữu ích từ lịch sử truy cập.

Đặc biệt, Galaxy Tab S12 Series đi kèm gói trải nghiệm 6 tháng Google AI Pro miễn phí, mở ra quyền truy cập vào các mô hình AI tiên tiến. Khi lượng tài liệu tham khảo ngày một nhiều hơn, công cụ Gemini Notebook sẽ giúp tập hợp ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm và tệp tin vào cùng một không gian làm việc.

Định hình ý tưởng từ những nguồn cảm hứng

Khi nền tảng kiến thức đã được xây dựng, bước tiếp theo là bắt đầu định hình các ý tưởng. Với chế độ Multi Window, màn hình rộng lớn của Galaxy Tab S12 series có thể trở thành một không gian làm việc linh hoạt. Người dùng có thể chia màn hình thành tối đa ba phần để vừa xem video hướng dẫn, ghi chép quan sát trong Samsung Notes và tham vấn trợ lý AI mà không cần liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Galaxy Tab S12 Ultra tóm tắt hàng giờ ghi chú chỉ trong vài giây ẢNH: SAMSUNG

Trong khi đó, bút S Pen kết hợp Trợ lý Ghi chú giúp tóm tắt các bản ghi chú dài để người dùng có thể xác định các điểm quan trọng và thuận tiện xem lại những thông tin cốt lõi trong quá trình phát triển ý tưởng.



Dù là lên kế hoạch cho một bộ ảnh, dựng kịch bản phân cảnh cho video hay phác thảo một ý tưởng trực quan, các công cụ này giúp người dùng tập hợp các ý tưởng rời rạc và xác định hướng đi rõ ràng hơn trước khi bắt tay vào sáng tạo.

Biến ý tưởng thành kiệt tác

Lần đầu tiên trên máy tính bảng Android, Adobe Photoshop được cài đặt sẵn trên Galaxy Tab S12 series. Giao diện được tối ưu hóa cho máy tính bảng kết hợp cùng S Pen mang đến khả năng kiểm soát chính xác khi chỉnh sửa ảnh, điều chỉnh bố cục và hoàn thiện các chi tiết thiết kế.

Với Creative Studio, người dùng có thể kết hợp các bản phác thảo bằng S Pen, hình ảnh và câu lệnh văn bản cùng với Galaxy AI để tạo ra và tinh chỉnh hình ảnh, từ đó khám phá nhiều hướng sáng tạo khác nhau.

Những tính năng hỗ trợ bởi AI như Generative Fill (Điền nội dung bằng AI) và Image to Video (Chuyển hình ảnh thành video) cũng giúp người dùng mở rộng khả năng sáng tạo trong quá trình hiện thực hóa các tác phẩm của mình. LumaFusion mang đến bộ công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp, cho phép kết hợp các cảnh quay và tinh chỉnh từng phân đoạn video để truyền tải câu chuyện một cách trọn vẹn. Trong khi đó, Clip Studio Paint cung cấp các công cụ vẽ và tô màu kỹ thuật số với độ chính xác cao, hỗ trợ các nghệ sĩ phát triển những hình minh họa và ý tưởng hình ảnh độc đáo.

S Pen mang đến trải nghiệm ghi chú và vẽ tự nhiên, dễ dàng ẢNH: SAMSUNG

Galaxy Tab S12 series mang đến không gian rộng mở để những ý tưởng sáng tạo không ngừng phát triển. Galaxy Tab S12 Ultra sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 14,6 inch, trong khi Galaxy Tab S12+ được trang bị màn hình 12,6 inch với viền mỏng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Từ xem lại những bức ảnh có độ chi tiết cao, sắp xếp dòng thời gian video cho đến phác họa bằng S Pen, người dùng đều có thể tận hưởng không gian hiển thị rộng rãi để thỏa sức sáng tạo.



Thỏa sức sáng tạo mọi lúc, mọi nơi

Hành trình sáng tạo không phải lúc nào cũng diễn ra bên bàn làm việc. Galaxy Tab S12 series được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo linh hoạt của người dùng. Galaxy Tab S12 Ultra mỏng chỉ 5,1 mm, biến đây trở thành mẫu Galaxy Tab mỏng nhất từ trước đến nay của Samsung.

Dung lượng pin 11.600 mAh của Galaxy Tab S12 Ultra hỗ trợ thời gian phát video lên đến 23 giờ, trong khi dung lượng pin 10.600 mAh của Tab S12+ hỗ trợ thời gian phát lên đến 21 giờ. Khi cần sạc pin, thiết bị có thể sạc đầy từ 0% lên 100% trong khoảng 95 phút với bộ sạc 45W, giúp rút ngắn thời gian chờ để người dùng nhanh chóng tiếp tục công việc.

Khám phá niềm đam mê sáng tạo không chỉ giúp người dùng phát triển kỹ năng mới mà còn tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Với Galaxy AI cùng hệ sinh thái công cụ sáng tạo chuyên nghiệp, Galaxy Tab S12 series mang đến sự linh hoạt để người dùng không ngừng học hỏi, thử nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng của mình.