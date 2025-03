Khám phá trí tuệ nhân tạo qua dòng sản phẩm Acer Swift AI 2025

Acer Swift 14 AI - Hiệu suất đỉnh cao nằm gọn trong thiết kế sang trọng

Acer Swift 14 AI (SF14-51-75VP) là một trong những sản phẩm chủ lực của dòng Swift AI, được thiết kế dành cho những người dùng đòi hỏi hiệu suất cao trong một thiết kế mỏng nhẹ. Với màn hình OLED 14 inch, độ phân giải 3K, Swift 14 AI mang đến những hình ảnh độc đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu làm việc sáng tạo lẫn giải trí.

Sức mạnh của Swift 14 AI đến từ bộ vi xử lý Intel Core Ultra 7 258V, kết hợp cùng card đồ họa Intel Arc Graphics 140V và đơn vị xử lý thần kinh (NPU) đạt hiệu suất AI lên đến 48 TOPS và 66 TOPS iGPU. Điều này không chỉ giúp xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa video hoặc phân tích dữ liệu phức tạp mà còn tối ưu hóa các ứng dụng AI, chẳng hạn như trợ lý ảo thông minh Copilot+. Pin dung lượng 65Wh cho phép người dùng sử dụng liên tục 14 giờ sau khi cắm sạc cùng với khả năng hồi phục 50% chỉ trong vòng 30 phút - những con số ấn tượng cho những ai thường xuyên di chuyển.

Thiết kế của Swift 14 AI cũng là điểm nhấn với vỏ nhôm nguyên khối nhẹ chỉ khoảng 1.326kg, mang lại cảm giác sang trọng và bền bỉ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung hoặc bất kỳ ai tìm kiếm một chiếc laptop vừa mạnh mẽ vừa tiện lợi.

Swift 14 AI (SF14-51-75VP)

Swift Go AI OLED - Màn hình OLED cùng công nghệ AI tối ưu

Acer Swift Go AI OLED (SFG14-73-75YM) là một trong những sản phẩm được trang bị trí tuệ nhân tạo và được chăm chút hoàn mỹ về mặt hình ảnh. Sản phẩm này nổi bật với màn hình OLED 14 inch, độ phân giải 2.8K (2880x1800), hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3, tần số quét 90Hz và độ sáng 400 nits, biến mọi nội dung từ phim ảnh đến thiết kế đồ họa thiết kế thành một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Về hiệu năng, Swift Go AI OLED được trang bị vi xử lý Intel Core 7 155H cùng đồ họa Intel Arc tích hợp. Bộ nhớ RAM LPDDR5X 16GB tốc độ và ổ cứng SSD 512GB, có thể nâng cấp lên 4TB, đảm bảo tốc độ xử lý và không gian lưu trữ rộng rãi. Công nghệ AI tích hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất, tư quản lý năng lượng đến hỗ trợ các công nghệ thông minh như Acer PurifiedView và Acer PurifiedVoice.

Swift Go AI OLED (SFG14-73-75YM)

Swift Lite 14 AI - Gọn nhẹ, hiệu quả, giá trị vượt trội

Acer Swift Lite 14 AI (SFL14-51M-56HS) là lựa chọn cho người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí. Được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 125U, kết hợp NPU hỗ trợ AI, mang lại khả năng xử lý nhanh chóng các tác vụ hằng ngày và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng. Swift Lite 14 AI còn gây ấn tượng với trọng lượng siêu nhẹ (dưới 1,3kg) và thời lượng pin lý tưởng cho sinh viên hoặc nhân viên văn phòng thường xuyên di chuyển.

Swift Lite 14 AI (SFL14-51M-56HS)

Acer Swift AI 2025 - Bước tiến của công nghệ AI

Cả ba mẫu laptop Acer Swift 14 AI, Swift Go AI OLED và Swift Lite 14 AI đều được tối ưu hóa để tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong năm 2025. Từ trợ lý Copilot+ giúp nâng cao năng suất làm việc, đến các tính năng như chỉnh sửa ảnh tự động, dịch thuật thời gian thực hay tối ưu hóa hiệu suất pin, dòng Swift AI không chỉ là công cụ mà còn là người bạn đồng hành thông minh.

Acer đã khéo léo kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, hiệu suất vượt trội và công nghệ AI tiên tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng hiện đại. Dù bạn là một chuyên gia cần sức mạnh xử lý cao, một nhà sáng tạo yêu thích màn hình chất lượng đỉnh cao, hay chỉ đơn giản là người dùng phổ thông muốn sở hữu một chiếc laptop đáng tin cậy, dòng Acer Swift AI 2025 đều có lựa chọn dành cho bạn.

Dịch vụ bảo hành 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Swift AI Series sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Chương trình ưu đãi Swift Series - Ưu đãi mê ly

Từ ngày 6.12.2024 đến 31.3.2025 Acer dành tặng chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khi mua laptop Swift 14 AI (SF14-51), khách hàng sẽ được tặng ngay máy lọc không khí AcerPure Cool C2-UVC trị giá 8.590.000 VNĐ và thẻ quà tặng Got It 200.000 VNĐ, đối với các sản phẩm khác thuộc dòng laptop Swift, khách hàng khi mua sẽ được tặng thẻ Got It 200.000 VNĐ. Các sản phẩm áp dụng bao gồm:

Acer Swift 3 (SF314-512, SF314-71)

Swift Go 14 (SFG14-41, SFG14-71, SFG14-73)

Swift Lite 14 (SFL14-51M)

Swift X 14 (SFX14-71G, SFX14-72G)

Swift X 16 (SFX16-51G)

Swift 14 AI (SF14-51)