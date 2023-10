Khám phá trung tâm đào tạo của hãng hàng không giá rẻ tốt bậc nhất thế giới

Trung tâm huấn luyện bay hiện đại hàng đầu thế giới

14 năm liên tiếp được vinh danh là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới, AirAsia được xem như chuẩn mực toàn cầu về chất lượng và sự vượt trội của ngành hàng không. Hãng đã nhận được nhiều giải thưởng về dịch vụ khách hàng, an toàn bay và môi trường làm việc. Để đạt được những thành tựu đó là sự xuất sắc của đội ngũ nhân viên từ phi công, tiếp viên, nhân viên, dịch vụ mặt đất và kỹ sư.

Tại AirAsia, văn hóa đào tạo là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để xây dựng nên chất lượng thương hiệu. Quá trình đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, chỉn chu và bài bản, nhằm cho ra lò những thế hệ phi công, tiếp viên hàng không tương lai đầy mẫu mực.

AirAsia được Skytrax vinh danh là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới trong 14 năm liên tiếp

Theo bước chân trải nghiệm của TikToker Le Pa Da, buồng lái mô phỏng nơi đào tạo ra các phi công gây ấn tượng với bộ điều khiển giống hoàn toàn như máy bay thật, trị giá hàng chục triệu đô. Bên trong buồng lái có đầy đủ chức năng giả lập tình huống trong mọi điều kiện thời tiết, tuyết rơi phủ kín đường băng hay mưa dông đang xối xả… Điều đặc biệt là cảnh vật được thay đổi giống như thật, mọi chuyển động rung, lắc, va chạm, cất cánh, hạ cánh đều được chuyển thể 100% như thực tế.

Nơi đào tạo ra các phi công là buồng lái mô phỏng trị giá hàng chục triệu đô

Thời gian đào tạo phi công mất khoảng 2 năm cho đến lúc học viên có thể ra đường băng điều khiển máy bay. Ngoài việc đào tạo những phi công trong tương lai, những phi công của AirAsia cứ sau 6 tháng đều quay trở lại trung tâm tập huấn để cập nhật những kiến thức và công nghệ mới.

Với tiếp viên hàng không, quy trình đào tạo cũng vô cùng khắt khe khi phải trải qua 5 lớp học trong vòng 47 ngày, bao gồm lớp học trang điểm, lớp học sơ cứu, lớp học nghiệp vụ "In flight", lớp học an toàn bay, lớp học giao tiếp. Trong đó, lớp học có thời gian dài nhất là về an toàn bay. Ở lớp học này, các tiếp viên hàng không tương lai phải trải qua tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ ở trong khoang máy bay mô phỏng. Không chỉ đào tạo những tiếp viên mới vào nghề, những tiếp viên kỳ cựu cũng vẫn phải định kỳ quay lại học nghiệp vụ hàng năm.

Đội ngũ tiếp viên được huấn luyện qua nhiều lớp để luôn giữ phong thái chuyên nghiệp, rạng rỡ

Bí quyết nào giúp AirAsia được vinh danh "Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới" 14 năm liên tiếp?

Thực tế trải nghiệm tại trung tâm huấn luyện bay của AirAsia đã giúp mọi người thấu hiểu tại sao AirAsia phát triển một cách phi thường đến như vậy. AirAsia chỉ mất 25 phút để quay vòng máy bay, tốc độ đáng nể trong ngành hàng không, đảm bảo chi phí thấp hơn và năng suất cao hơn.

AirAsia được nhiều du khách trên thế giới yêu thích, tin tưởng sử dụng, không chỉ giá rẻ, mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế rộng khắp mà tiện nghi trên máy bay cũng đầy đủ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Không gian làm việc hiện đại tại trụ sở chính AirAsia

AirAsia luôn mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất để có một chuyến bay an toàn, thoải mái và thú vị với thực đơn các món ăn của khu vực ASEAN, quốc tế và món chay vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể trải nghiệm các dịch vụ giải trí, mua sắm, kết nối trên chuyến bay cùng wifi Rokki trên máy bay của hãng.

Khách hàng có thể đặt vé nhanh chóng tiện lợi trên app AirAsia. Không chỉ book vé máy bay, ứng dụng này còn bao gồm nhiều tiện ích như khách sạn, shopping, bảo hiểm, thuê xe… Có thể nói tất cả những nhu cầu cho một chuyến đi du lịch được tích hợp hết trong một ứng dụng.

"Có khu check in tự động, làm thủ tục nhanh chóng chỉ với một cú click, rất tiết kiệm thời gian. Bay cực đúng giờ, không delay chút nào, đảm bảo lịch trình suôn sẻ thuận lợi. Được tiếp đón nhiệt tình, từ nhân viên mặt đất đến tiếp viên ai cũng thân thiện và chuyên nghiệp. Chỗ ngồi thoải mái, món ăn phong phú khá là ngon", MC Khánh Vy chia sẻ về chuyến bay từ Hà Nội đến Kuala Lumpur trên hãng hàng không AirAsia.

Dịch vụ check-in và gửi hành lý tự động giúp Khánh Vy tiết kiệm nhiều thời gian

AirAsia có dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế nhưng giá vé cực tốt với ưu đãi quanh năm khi bay chặng Thái Lan, Malaysia. Đặc biệt, theo Cirium - công ty phân tích dữ liệu du lịch và hàng không hàng đầu toàn cầu, trong năm 2022, Thai AirAsia được vinh danh là hãng hàng không đúng giờ nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương với tỷ lệ hiệu suất lên đến 97%.

Với những cam kết ổn định của AirAsia về việc cung cấp dịch vụ chất lượng và không ngừng đổi mới, AirAsia luôn khẳng định vị trí hàng đầu của một hãng hàng không giá rẻ luôn mang đến cho khách hàng giá trị và sự lựa chọn tốt.