Khám phá TV thông minh Xiaomi TV A Pro 55 thế hệ 2026

Với nhiều nét nổi bật mang lại, Xiaomi TV A Pro 55 thế hệ 2026 mang đến một trải nghiệm sống động và tiện ích cho người dùng, với mức giá bán khoảng 11,4 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.



Công nghệ màn hình và âm thanh vượt trội

Với Xiaomi TV A Pro 55, người dùng được trải nghiệm hình ảnh sắc nét nhờ tấm nền QLED cao cấp với độ phân giải 4K UHD (3.840 x 2.160). Sản phẩm hỗ trợ lên đến 1,07 tỉ màu và tích hợp các công nghệ hình ảnh tiên tiến như Dolby Vision, HDR10+, MEMC và Filmmaker Mode mang lại cảm giác như đang thưởng thức phim tại rạp. Với góc nhìn rộng lên đến 178 độ, hình ảnh luôn hiển thị một cách rõ nét và đồng đều, bất kể vị trí ngồi trong phòng.

Công nghệ màn hình QLED cao cấp xuất hiện trên Xiaomi TV A Pro 55

Ảnh: T.L



Được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại với Dolby Audio, DTS-X và DTS Virtual:X, Xiaomi TV A Pro 55 giúp người dùng có trải nghiệm âm thanh vòm ảo mạnh mẽ. Nhờ khả năng này, người xem có thể cảm nhận được từng chi tiết âm thanh từ tiếng bước chân trong phim hành động đến âm trầm sâu lắng trong các buổi hòa nhạc mà không cần thêm loa ngoài.

Các hiệu ứng âm thanh với lời thoại và nhạc nền rõ ràng cho cảm giác như đang ở trong rạp chiếu phim. Người dùng có thể tận hưởng chất lượng âm thanh phong phú, từ tiếng bước chân trong phim hành động đến âm trầm sâu lắng trong các buổi hòa nhạc.

Hệ sinh thái tiên tiến

Hoạt động trên nền tảng Google TV với hệ điều hành Android 14, Xiaomi TV A Pro 55 cung cấp cho người dùng một giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Tính năng tìm kiếm thông minh trên TV giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy nội dung yêu thích.

Các ứng dụng giải trí phổ biến cũng được tích hợp sẵn trên chiếc remote Ảnh: T.L



Đặc biệt, trợ lý ảo Google Assistant cho phép điều khiển TV bằng giọng nói, hỗ trợ cả tiếng Việt giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. TV cũng hỗ trợ Google Cast và Miracast để chia sẻ nội dung từ điện thoại Android, hơn nữa tính năng Apple Airplay hoàn toàn mới được tích hợp cho phép người dùng iPhone hoặc iPad phát nội dung trực tiếp lên TV mà không cần thiết bị trung gian.

Các ứng dụng giải trí phổ biến như YouTube, Netflix và Prime Video giúp người dùng có thể thưởng thức nội dung ngay lập tức trên Xiaomi TV A Pro 55 mà không cần cài đặt thêm.

Ngoài ra, Xiaomi TV A Pro 55 không chỉ là một chiếc TV thông thường mà còn là trung tâm điều khiển cho toàn bộ hệ sinh thái AIoT của Xiaomi. Với khả năng này, người dùng có thể dễ dàng kết nối và điều khiển các thiết bị như robot hút bụi, đèn thông minh, máy lọc không khí và camera an ninh thông qua remote hoặc giọng nói.

Thiết kế tinh tế với trải nghiệm độc đáo

Sở hữu thiết kế viền siêu mỏng và khung kim loại sang trọng, Xiaomi TV A Pro 55 không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn nâng tầm không gian sống của người xem. Độ dày viền tối giản của TV giúp mở rộng diện tích hiển thị và tạo cảm giác không gian rộng rãi, từ đó mang lại trải nghiệm xem phim chân thực và sống động mà không bị phân tâm.

Thiết kế mỏng gọn mang đến trải nghiệm về lối sống hiện đại

Ảnh: T.L



Thiết kế mỏng gọn mang lại cảm giác "less is more" phù hợp cho phòng khách, phòng ngủ hay văn phòng. Cho dù được đặt trên bàn hay treo tường, Xiaomi TV A Pro 55 dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách nội thất, từ hiện đại đến cổ điển. Người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm trong các tình huống thực tế như đặt TV trong phòng khách hiện đại hoặc căn hộ nhỏ để thực hiện video Home Tour.

Với những tính năng vượt trội và khả năng kết nối thông minh, Xiaomi TV A Pro 55 không chỉ là một thiết bị giải trí mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và thông minh cho người dùng.