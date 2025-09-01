Khám phá UAV do Tập đoàn Viettel sản xuất

Dòng UAV đa năng, tầm xa do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu và chế tạo, mới đây đã được ra mắt tại Triển lãm ‘80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’, trực tiếp đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tự chủ công nghệ quốc phòng.

Cơ chế đa năng

UAV của Viettel được thiết kế với sải cánh 17m, chiều dài 8,5m, trọng lượng cất cánh tối đa 1.500kg, có thể mang tải trọng lên tới 500kg. Nhờ vậy, UAV có khả năng bay liên tục trên 24 giờ, đạt độ cao tối đa 10km và di chuyển với vận tốc hành trình 140 - 180km/giờ.

Trong vận hành thực tế, UAV này có thể được phóng lên từ sân bay dã chiến hoặc đường băng chuyên dụng. Một khi đã ở trên không, UAV hoạt động gần như tự động hoàn toàn nhờ hệ thống định vị, điều khiển từ xa và các phần mềm trí tuệ nhân tạo.

UAV đa năng có thể đạt trần bay ở mức 10km.

Người điều khiển trên mặt đất sẽ giám sát qua trung tâm điều hành, có thể ra lệnh cho UAV thực hiện nhiệm vụ cụ thể như trinh sát quang điện tử quan sát mục tiêu ngày đêm bằng camera và cảm biến hồng ngoại, trinh sát điện tử và radar phát hiện hoạt động của đối phương từ xa, chỉ thị mục tiêu dẫn đường cho tên lửa, pháo binh hoặc các loại vũ khí khác tấn công chính xác, tác chiến mang theo bom, tên lửa thông minh để tự tấn công, hoặc chuyển tiếp thông tin hoạt động như một ‘trạm phát sóng bay’ giúp liên lạc thông suốt giữa các đơn vị trên chiến trường.

Điểm đặc biệt của UAV đa năng Viettel là khả năng hoạt động dài ngày, ngay cả trong điều kiện khí hậu phức tạp như biển đảo, rừng núi hoặc thời tiết xấu. Điều này rất quan trọng với Việt Nam, quốc gia có biên giới đất liền và vùng biển đảo rộng lớn cần giám sát thường xuyên.

Khối lượng tải tối đa của UAV Viettel là 500kg.

Khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ UAV của Việt Nam.

Nhìn chung, UAV đa năng của Viettel thể hiện sự cân bằng ấn tượng, kết hợp độ bền bỉ và khả năng giám sát dài hạn. Đây là một bước tiến chiến lược, khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ UAV của Việt Nam.

Sự ra đời của dòng UAV này không chỉ giúp quân đội tăng cường khả năng bảo vệ biên giới, vùng biển đảo và không phận, mà còn khẳng định vai trò của Viettel như một trụ cột trong nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam.

Tất cả trực tiếp chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể tự nghiên cứu, chế tạo các khí tài phức tạp, hướng tới tự chủ quốc phòng và tham gia sâu hơn vào thị trường UAV quốc tế.