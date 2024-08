Khám phá vòng đeo tay thông minh Xiaomi Smart Band 9

Sở hữu thiết kế hình con nhộng tương tự các thế hệ trước của dòng Smart Band, Xiaomi Smart Band 9 gây ấn tượng với tấm nền AMOLED sắc nét với độ phân giải 192 x 490 pixel cho kích thước 1,62 inch đạt tần số quét 60 Hz và độ sáng lên đến 1.200 nit giúp người dùng thoải mái khi sử dụng trong những điều kiện tập luyện như ngoài trời. Mức độ sáng này cao gấp đôi so với con số 600 nit mà mẫu Smart Band 8 đạt được vào năm ngoái.

Smart Band 9 tiếp tục chinh phục phân khúc vòng đeo thông minh giá rẻ

Xiaomi

Thiết kế hiện đại

Với phiên bản có chất liệu gốm, đây là vòng đeo tay thông minh đầu tiên của Xiaomi mang đến cho người dùng một tùy chọn được đánh giá "cao cấp" này và tạo ra điểm nhấn trên sản phẩm. Nhưng ngay cả sử dụng vật liệu này, trọng lượng cũng không tăng quá nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn (22,4 gram và 15,8 gram).

Phần khung viền kim loại của Smart Band 9 có dạng nhám tạo cảm giác hiện đại và hấp dẫn hơn nhờ nhiều lựa chọn màu sắc thay vì chỉ màu đen đơn điệu trong phiên bản tiền nhiệm. Các màu sắc khung mà người dùng có thể lựa chọn bao gồm đen, xám, hồng và xanh dương. Hơn nữa, người dùng còn nhận được nhiều lựa chọn dây đeo thời trang khác nhau, bao gồm kim loại lưới, kim loại có khóa, da hai vòng, dệt vải, từ tính bằng da nano… Sự thuận lợi còn được tiến xa hơn nữa khi người dùng có thể tiếp tục sử dụng dây đeo của phiên bản tiền nhiệm với vòng đeo thông minh Smart Band 9.

Xiaomi cải thiện các tính năng theo dõi sức khỏe trên Smart Band 9 CTV

Khả năng theo dõi sức khỏe

Vận hành trên nền tảng HyperOS được tối ưu hóa của riêng Xiaomi, Smart Band 9 còn được trang bị nhiều cảm biến sức khỏe được nâng cấp giúp cải thiện khả năng theo dõi giấc ngủ cũng như nhịp tim lên đến 16% so với phiên bản tiền nhiệm. Ngay cả phản hồi rung của thiết bị cũng được cải tiến với 20 chế độ rung khác nhau đáp ứng nhiều tình huống sử dụng. Ứng dụng Xiaomi Health Research cho phép vòng đeo phát hiện tình trạng ngưng thở khi ngủ, trong khi Xiaomi Sports Health giúp theo dõi trạng thái tập luyện dễ dàng hơn.

Hơn nữa, dây đeo có thể theo dõi cấu trúc và nhịp điệu giấc ngủ và đề xuất chu kỳ ngủ tối ưu. Người dùng được cung cấp hơn 150 chế độ tập luyện, bao gồm 10 loại đường chạy đưa ra lời khuyên khoa học về thời gian tập luyện và phạm vi nhịp tim, cung cấp hướng dẫn chạy khoa học hơn.

Nhiều lựa chọn màu sắc mà người dùng có thể lựa chọn với Smart Band 9 Xiaomi

Thậm chí, Smart Band 9 còn có khả năng theo dõi chạy bộ ngay cả khi tháo dây nhờ các cảm biến chuyển động tích hợp bên trong nó. Điều này mang đến sự thuận tiện cho người dùng nếu cảm thấy vướng víu khi đeo dây tập luyện. Người dùng có thể kết nối vòng đeo thông minh này với trò chơi cảm biến chuyển động cổ điển Just Dance trên Switch để sử dụng làm thiết bị đeo cảm biến chuyển động trong khi nhảy theo trò chơi.

Pin sử dụng đến 21 ngày

Một trong những điểm nhấn khó bỏ qua ở Smart Band 9 chính là thời lượng pin có thể kéo dài đến 21 ngày, cải tiến đến 5 ngày so với Smart Band 8. Ngay cả khi ở chế độ màn hình Always On Display, thời lượng pin của Smart Band 9 cũng kéo dài lên đến 9 ngày, một con số ấn tượng cho một thiết bị đeo giá thân thiện ngân sách đến từ Xiaomi.

Kết quả này đến từ thỏi pin dung lượng 233 mAh được tích hợp trong sản phẩm, cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong một thời gian dài mà không còn phải lo lắng về vấn đề sạc pin. Để sạc đầy pin, người dùng sẽ cần khoảng 1 giờ.