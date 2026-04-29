Khám phá vùng đất cực Nam của Tổ quốc

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (trái), tại triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật tình yêu biển, đảo quê hương ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Sự giao thoa tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ hiện Cà Mau không chỉ mở ra một không gian du lịch hiếm có, mà còn hội tụ đầy tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và cả những câu chuyện lịch sử đậm chất phương Nam. Nếu trước đây Cà Mau nổi tiếng với rừng ngập mặn, đất Mũi thiêng liêng thì Bạc Liêu lại ghi dấu với văn hóa đờn ca tài tử, cánh đồng điện gió và các điểm du lịch tâm linh đặc sắc. Sau sáp nhập, những tài nguyên này không còn rời rạc mà kết nối thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, phong phú, độc đáo, hấp dẫn du khách thập phương đến trải nghiệm, khám phá.

Nhà hát 3 nón lá tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Từ lâu, Cà Mau được biết đến là vùng đất duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất cả nước. Điểm nhấn nổi bật là Mũi Cà Mau - nơi du khách có thể chạm tay vào cột mốc tọa độ quốc gia, ngắm mặt trời mọc ở biển Đông và lặn ở biển Tây trong cùng một ngày. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia U Minh Hạ với hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái độc đáo. Du khách có thể đi xuồng len lỏi giữa rừng, thưởng thức mật ong rừng, cá đồng... những sản vật mang đậm hương vị phương Nam.

Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Bạc Liêu gắn liền với giai thoại công tử Bạc Liêu ăn chơi nổi tiếng Nam kỳ lục tỉnh. Ở vùng ven biển có các cánh đồng điện gió, cánh đồng muối, cánh đồng tôm siêu thâm canh trở thành điểm check-in độc đáo, hấp dẫn du khách. Đặc biệt, Bạc Liêu là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây chính là "linh hồn" giúp du lịch nơi đây khác biệt so với nhiều địa phương khác trong khu vực. Ngoài ra, các điểm du lịch tâm linh, như: Vườn chim Bạc Liêu, vườn nhãn cổ hơn 100 năm tuổi, nhà thờ Tắc Sậy, Mẹ Nam Hải, tháp cổ Vĩnh Hưng, quảng trường Hùng Vương, nhà hát 3 nón lá hay chùa Xiêm Cán... luôn thu hút đông đảo du khách và người hành hương, tạo nên dòng chảy du lịch quanh năm.

Độc đáo, hấp dẫn bậc nhất miền Tây

Ông Ngô Vũ Thăng cho rằng, sau sáp nhập, lợi thế lớn nhất của tỉnh Cà Mau mới chính là khả năng tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm trong cùng một hành trình. Buổi sáng, du khách có thể trải nghiệm, tham quan mũi Cà Mau, nơi tận cùng Tổ quốc. Buổi chiều ghé Bạc Liêu thưởng thức đờn ca tài tử, tham quan cánh đồng điện gió. Không chỉ vậy, vùng đất này còn có nhiều sản vật phong phú, như: cua Cà Mau, ba khía, tôm sú, bún nước lèo, bún bò cay, bánh xèo… tạo nên sức hút khó cưỡng đối với du khách trong và ngoài nước.

Chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Theo ông Ngô Vũ Thăng, sự sáp nhập tỉnh Cà Mau mở ra cơ hội lớn trong việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng du lịch. Khi hai địa phương cùng chung một chiến lược phát triển, việc kết nối giao thông, xây dựng tuyến du lịch ven biển, nâng cấp cảng biển, sân bay sẽ được triển khai đồng bộ hơn. Đặc biệt, tuyến đường ven biển từ Bạc Liêu đến Cà Mau khi hoàn thiện sẽ trở thành "cung đường du lịch vàng", kết nối các điểm đến nổi bật và mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, sinh thái và năng lượng.

Cánh đồng muối ven biển tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG



Sự hợp nhất giữa Cà Mau và Bạc Liêu không chỉ là câu chuyện hành chính, mà còn là bước chuyển mình chiến lược, tạo ra một "cực tăng trưởng du lịch" mới của vùng ĐBSCL. Với sự hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ, văn hóa đặc sắc và những công trình hiện đại, tỉnh Cà Mau mới đang dần khẳng định vị thế là điểm đến độc đáo, hấp dẫn bậc nhất miền Tây.