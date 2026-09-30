Khám sàng lọc giúp người cao tuổi có thêm cơ hội sống khỏe

Ngày 30.9, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026. Ngay sau lễ phát động, hàng trăm người cao tuổi được khám sàng lọc sức khỏe như khám tổng quát, khám mắt, xét nghiệm, siêu âm, cấp thuốc miễn phí. Những trường hợp phát hiện bệnh được tư vấn, chỉ định điều trị.

Ông Võ Hồng Dũng (ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) cho biết, ông cảm thấy vinh dự và phấn khởi khi Đảng, Nhà nước quan tâm đến người cao tuổi, đặc biệt ở khâu khám, sàng lọc, đo sức khỏe. Qua đó, người cao tuổi có thể phát hiện bệnh sớm để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Người cao tuổi được khám sàng lọc để bảo vệ sức khỏe ẢNH: G.B

Cùng có mặt tại chương trình, ông Trần Văn Khén cho biết tuổi cao khiến sức khỏe của ông giảm sút. Ông đang mắc một số bệnh lý và phải thường xuyên tái khám, điều trị. "Đội ngũ y tế phục vụ nhiệt tình, hướng dẫn tận tình. Người cao tuổi được khám mắt, khám tổng quát và được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn việc điều trị khi phát hiện vấn đề về sức khỏe", ông Khén nói.

Theo ông Khén, sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe và những hoạt động dành cho người cao tuổi không chỉ mang lại niềm vui mà còn là sự động viên để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, đồng hành cùng gia đình và đóng góp phù hợp cho xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho rằng người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội, với nhiều kinh nghiệm, đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhiều người vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, gìn giữ truyền thống và nêu gương cho con cháu.

Ông Nguyễn Văn Khởi (thứ 5 từ phải sang), Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao thiệp mừng thọ

ẢNH: CTV

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo người cao tuổi như thăm hỏi, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp xã hội; chăm sóc, khám và tư vấn sức khỏe; tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ông Khởi, trước yêu cầu ứng phó với già hóa dân số, một bộ phận người cao tuổi, nhất là người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa vẫn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Vì vậy, Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.