Phẫu thuật robot thế hệ mới giúp bác sĩ thao tác chính xác hơn, giảm đau, hạn chế mất máu, bảo tồn tối đa cơ quan và rút ngắn thời gian hồi phục.

Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ thứ ba, ngày 23.6.2026, BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Khám sức khỏe công nghệ cao & phẫu thuật ít xâm lấn bằng robot hiện đại" với sự tham gia của các bác sĩ đến từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: TS-BS Nguyễn Duy Trinh; TS-BS Nguyễn Hoàng Đức; BS․CKII Phạm Thị Thanh Tâm.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Tâm Anh Hospital, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng vắc xin cho Trẻ em & Người lớn - VNVC; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vnvc; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.