Vào lúc 20 giờ thứ năm, ngày 12.11.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Khám sức khỏe công nghệ cao tổng quát đến chuyên sâu cho du học sinh: Phụ huynh vững tâm khi con xa nhà".

Chương trình có sự tham gia của BS.CKII Lê Thị Thúy, BS.CKI Lê Thị Hạnh (Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) và BS Võ Trần Như Thảo (Trung tâm Giảm cân, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh). Các bác sĩ sẽ chia sẻ những lưu ý giúp du học sinh chủ động bảo vệ sức khỏe khi sống xa gia đình.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.