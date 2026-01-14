Và rồi, sức khỏe của chính mình bị để lại sau cùng. Nhiều người vẫn nghĩ: "Để qua Tết rồi đi khám cũng được" nhưng cơ thể thì không chờ đời, vẫn âm thầm làm việc mỗi ngày.

Vào lúc 20 giờ Thứ Tư ngày 14.1.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Khám sức khỏe công nghệ cao ứng dụng AI - Thiết bị y tế hiện đại, chuyên gia đầu ngành".

Tham gia chương trình là các chuyên gia đầu ngành của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh gồm TTƯT.PGS.TS.BS Phan Quốc Hoàn, ThS.BS.CKII Châu Thị Ngọc Ánh, BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

