Khám sức khỏe toàn dân: Người trẻ không còn đợi ‘có bệnh mới đi khám’

Từ người trẻ đến người lớn tuổi, nhiều người đã bắt đầu chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau gần 2 tháng triển khai chương trình (từ ngày 25.5 đến nay), toàn thành phố đã có hơn 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Không đợi có bệnh mới đi khám

Tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập (P.Tân Mỹ, TP.HCM), trong lúc chờ khám sức khỏe để hoàn tất hồ sơ xin việc, anh Huỳnh Hữu Đức (30 tuổi, ngụ P.Phú Thuận, TP.HCM), cho biết trước đây bản thân chủ yếu khám sức khỏe theo các đợt khám định kỳ do công ty tổ chức 6 tháng/lần, hiếm khi chủ động đi kiểm tra.

"Nếu không có chính sách của doanh nghiệp, nhiều người sẽ chỉ đi khám khi có bệnh", Đức nói.

Nhưng từ khi địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí vào tháng trước, anh cùng người thân đã tham gia. Chính lần khám này khiến anh thay đổi suy nghĩ, chủ động theo dõi sức khỏe và tình trạng bệnh (nếu có) thay vì chỉ chờ các đợt khám của doanh nghiệp.

Theo Đức, việc nhà nước hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí sẽ tạo thêm động lực để người dân chủ động phòng bệnh. Đặc biệt, chương trình mang lại nhiều lợi ích cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp khi có thêm cơ hội kiểm tra sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống mà không phải quá lo lắng về chi phí.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân", Đức nói.

Khu vực đăng ký khám tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập ẢNH: MAI CÁT

Đưa người thân đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, chị Trương Thị Mộng Tuyền (34 tuổi, ngụ P.Tân Mỹ, TP.HCM), cho biết chị từng chứng kiến không ít người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không đủ chi phí khám chữa bệnh.

Theo chị Tuyền, chương trình khám sức khỏe toàn dân sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhóm đối tượng này. Nhiều người dù mắc bệnh nhưng không đủ điều kiện tài chính để đi khám, vì vậy việc được hỗ trợ khám miễn phí sẽ giúp họ có cơ hội phát hiện bệnh sớm và yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

"Bản thân tôi trước đây chỉ đi khám khi có bệnh vì 'sợ bệnh viện'. Nhưng khi địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí, tôi tham gia kiểm tra và biết tình trạng bệnh xương khớp của mình. Từ đó, tôi chủ động khám sức khỏe thường xuyên hơn và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng vì giúp phát hiện bệnh và theo dõi sức khỏe, điều mà trước đây tôi từng thờ ơ", chị chia sẻ.

Chương trình khám sức khỏe miễn phí giúp người có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát hiện bệnh và yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe ẢNH MINH HỌA: MAI CÁT

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm nay, có hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Đây không chỉ là chương trình khám sức khỏe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuyển mạnh hệ thống y tế từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy dự phòng làm nền tảng, dữ liệu làm công cụ quản trị và người dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Người trẻ không còn chủ quan với sức khỏe

Không chỉ người đi làm hay người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng cho biết chương trình khám sức khỏe toàn dân khiến họ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và duy trì thói quen khám định kỳ.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (P.Chợ Lớn, TP.HCM), khu vực đăng ký khám bệnh ở tầng trệt vẫn đông người đến khám chữa bệnh, chủ yếu là người trung niên và cao tuổi.

Ngồi chờ đến lượt khám, Nguyễn Thị Mỹ Duyên (21 tuổi), sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng người trẻ thường nghĩ mình còn khỏe nên dễ lơ là việc khám sức khỏe định kỳ.

Theo Duyên, chương trình khám sức khỏe toàn dân sẽ khuyến khích người dân quan tâm hơn đến việc khám sức khỏe định kỳ, đồng thời có hồ sơ và dữ liệu sức khỏe để theo dõi thể trạng cũng như các chỉ số sức khỏe lâu dài.

"Em cũng đang tập chủ động chăm sóc sức khỏe hơn, xây dựng lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Em thấy mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, nhất là sau dịch Covid-19. Nhận thức của em và người thân về tầm quan trọng của việc phòng bệnh cũng thay đổi tích cực. Được khám miễn phí, người dân sẽ chủ động theo dõi sức khỏe thay vì chờ đến khi mắc bệnh mới đi khám", Duyên chia sẻ.

Theo nữ sinh viên, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khu vực đăng ký khám bệnh tại tầng trệt Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: MAI CÁT

Cùng chung quan điểm, Võ Ngọc Thảo Nguyên (26 tuổi, ngụ P.Chợ Lớn, TP.HCM) cho biết bản thân và gia đình trước đây thường chỉ đi khám khi đã mắc bệnh vì lo ngại chi phí.

Theo Nguyên, khi không còn quá áp lực về chi phí, nhiều người sẽ chủ động khám sức khỏe định kỳ hơn.

"Chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí là một chính sách rất ý nghĩa, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn", Nguyên nói.

Nguyên cho rằng lợi ích lớn nhất của chương trình là giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để những người không có điều kiện khám bệnh thường xuyên vẫn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.

"Đây là chương trình mang tính nhân văn, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Người dân sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chủ động khám và tìm giải pháp bảo vệ bản thân thay vì chỉ đến bệnh viện khi có bệnh. Thông qua chương trình, em cũng duy trì việc khám sức khỏe định kỳ và chú trọng xây dựng lối sống lành mạnh để phòng bệnh từ sớm", Nguyên chia sẻ.

Từ thói quen "có bệnh mới đi khám", chương trình khám sức khỏe toàn dân đang góp phần hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe ở nhiều người dân, trong đó có không ít người trẻ. Với nhiều bạn, việc đi khám sức khỏe định kỳ không còn là chuyện chỉ làm khi bắt buộc, mà dần trở thành một cách để chăm sóc bản thân và phòng bệnh từ sớm.