Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao cho trẻ khác gì với khám thông thường?

Huỳnh Na
Huỳnh Na

Nhiều bệnh lý ở trẻ em như tim bẩm sinh, rối loạn nội tiết, thiếu vi chất, bệnh thận, rối loạn chuyển hóa… có thể tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã gây biến chứng nặng.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), gần 1/5 trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam đang thừa cân, béo phì, kéo theo nhiều nguy cơ về tim mạch, chuyển hóa và nội tiết ngay từ khi còn nhỏ.

Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao đóng vai trò quan trọng giúp phát hiện bất thường ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, từ đó có kế hoạch điều trị và chăm sóc tối ưu, giúp trẻ phát triển toàn diện.

20 giờ thứ năm, ngày 23.7.2026 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tư vấn trực tuyến "Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao cho trẻ khác gì với khám sức khỏe thông thường?" với sự tham gia của bác sĩ khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM: BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang và BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc qua hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).

Khám phá thêm chủ đề

Khám sức khỏe tổng quát Tư vấn sức khỏe Bệnh viện đa khoa Tâm Anh khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao khám sức khỏe

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận