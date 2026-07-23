Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), gần 1/5 trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam đang thừa cân, béo phì, kéo theo nhiều nguy cơ về tim mạch, chuyển hóa và nội tiết ngay từ khi còn nhỏ.

Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao đóng vai trò quan trọng giúp phát hiện bất thường ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, từ đó có kế hoạch điều trị và chăm sóc tối ưu, giúp trẻ phát triển toàn diện.

20 giờ thứ năm, ngày 23.7.2026 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tư vấn trực tuyến "Khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao cho trẻ khác gì với khám sức khỏe thông thường?" với sự tham gia của bác sĩ khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM: BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang và BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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