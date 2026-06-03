20 giờ thứ tư, ngày 3.6.2026, các chuyên gia đầu ngành tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp các thắc mắc về vai trò của khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao trong tầm soát sớm ung thư và phát hiện các bệnh lý thường gặp ở nữ giới.

TTƯT-TS-BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

TTƯT-PGS-TS-BSCC Ngô Thị Tính, Khoa Ung bướu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

TS-BS Ngô Chí Cương, Phó khoa Nội tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC, Tâm Anh Hospital; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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