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Live Khám tổng quát công nghệ cao giúp phát hiện sớm ung thư và bệnh lý nữ giới

Huỳnh Na
Huỳnh Na
03/06/2026 08:00 GMT+7

Nhiều bệnh lý nguy hiểm ở nữ giới thường tiến triển âm thầm và dễ bị bỏ sót ở giai đoạn đầu. Chủ động khám sức khỏe tổng quát, tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường và nâng cao hiệu quả điều trị.

20 giờ thứ tư, ngày 3.6.2026, các chuyên gia đầu ngành tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp các thắc mắc về vai trò của khám sức khỏe tổng quát công nghệ cao trong tầm soát sớm ung thư và phát hiện các bệnh lý thường gặp ở nữ giới.

  • TTƯT-TS-BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy
  • TTƯT-PGS-TS-BSCC Ngô Thị Tính, Khoa Ung bướu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy
  • TS-BS Ngô Chí Cương, Phó khoa Nội tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC, Tâm Anh Hospital; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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