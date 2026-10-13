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    Tư vấn sức khỏe

    Live Khám và sàng lọc trước mang thai: Chủ động chuẩn bị, an tâm đón con

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Khám sức khỏe và sàng lọc toàn diện giúp các cặp đôi nhận diện sớm những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thai kỳ và sức khỏe em bé.

    Vào lúc 20 giờ thứ tư, ngày 13.10.2026, các chuyên gia Hỗ trợ sinh sản - Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ những nội dung quan trọng khi chuẩn bị mang thai như kiểm tra sức khỏe sinh sản, đánh giá bệnh lý nền, sàng lọc nguy cơ di truyền, xét nghiệm liên quan đến sức khỏe sinh sản và những lưu ý về dinh dưỡng, lối sống.

    • ThS-BSNT Lê Quang Đô, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.
    • ThS-BS Vũ Thị Ngọc, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.
    • ThS-BS Nguyễn Thị Thùy Linh, bác sĩ Lab, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.

    Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh, IVF Tâm Anh, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy; Tâm Anh Hospital; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC, VTV24; Tiktok: Báo Thanh Niên, BVĐK Tâm Anh, IVF Tâm Anh Hà Nội cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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