Khám xét bệnh viện tại Quảng Bình: Bắt 2 nhân viên giặt là tàng trữ ma túy

Ngày 27.2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an P.Nam Lý (TP.Đồng Hới) bắt quả tang 2 nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm bị bắt giữ là Đặng Thanh Vũ (30 tuổi, trú tại xã Đức Ninh) và Hoàng Hải Đức (34 tuổi, trú tại P.Đức Ninh Đông, cùng TP.Đồng Hới).

Công ty Ngọc Minh Châu có trụ sở tại TP.Hà Nội, đang hợp đồng giặt là tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.



Nghi phạm Đặng Thanh Vũ (bên phải) và Hoàng Hải Đức tại cơ quan công an THANH LỘC

Trước đó, lúc 17 giờ 15 phút ngày 26.2, tại xưởng giặt Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (khu vực giao Công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng), tổ công tác do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang Đặng Thanh Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của các nghi phạm, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an có mặt tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới tối 26.2 THANH LỘC

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu. Quá trình làm việc tại xưởng giặt, 2 nghi phạm đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng.

Tang vật ma túy bị thu giữ THANH LỘC

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Vũ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Đức. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.