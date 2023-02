Khám xét khẩn cấp nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Bước đầu, Công an H.Ðông Anh xác định từ năm 2015 - 2022, các nghi phạm đã thông đồng nhận từ 100.000 - 200.000 đồng/xe để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải. Các nghi phạm đã nhận hàng trăm triệu đồng để chia nhau theo tỷ lệ. Công an H.Ðông Anh đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra.



Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 29-10D

Nguyễn Bích

Trong ngày 25.2, Công an Q.Long Biên (Hà Nội) cũng phối hợp Công an TP.Hà Nội khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm 29-05V và nơi ở của 3 người là lãnh đạo, cựu lãnh đạo trung tâm này để điều tra hành vi nhận hối lộ. Bước đầu, 3 người liên quan đã thừa nhận sai phạm của mình.

Trước đó, ngày 24.2, Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp các đơn vị liên quan khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D tại P.Hoàng Văn Thụ (Q.Hoàng Mai) để làm rõ hành vi nhận hối lộ nhằm bỏ qua lỗi của phương tiện đến đăng kiểm của những người liên quan tại trung tâm.

Trong ngày 24.2, Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) đã triệu tập làm việc với ông Ðào Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02V; ông Nguyễn Trọng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S, và các nhân viên 2 trung tâm này để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Bước đầu, cả ông Thắng, ông Tâm và nhân viên 2 trung tâm đăng kiểm nêu trên đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi của phương tiện đến đăng kiểm. Trong đó, ông Thắng thừa nhận từ tháng 11.2019 - 12.2022, trung tâm đã nhận khoảng 600 triệu đồng và chia nhau.

Ông Tâm và các đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02S cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ để đăng kiểm trái quy định. Từ tháng 1.2020 - 12.2022, ông Tâm được chia 130 triệu đồng từ khoản thu bất hợp pháp. Trong ngày 24.2, Công an H.Gia Lâm đã khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm kể trên và nơi ở của ông Thắng, ông Tâm.

Theo Công an TP.Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, và gần một nửa trong số này bị xác định có vi phạm. Tính đến nay, công an đã khởi tố hàng trăm bị can để điều tra tội nhận hối lộ.

* Ngày 25.2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hứa Văn Toản (51 tuổi, trú P.Sông Cầu, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để làm rõ tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự. Ông Toản là Phó giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn đóng tại H.Yên Sơn (Tuyên Quang).