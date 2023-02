Rạng sáng 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành khám xét nhà bị can Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, ngụ Q.7, TP.HCM), tại P.Tân Thuận Đông, Q.7. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, việc khám xét tiến hành xong.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, quá trình khám xét, CQĐT đã thu giữ một số tài liệu phục vụ cho công tác điều tra.

Đồng thời, tại thời điểm khám xét, những người dân đến chụp ảnh, quay phim đều bị lực lượng chức năng yêu cầu xóa và di chuyển khỏi nơi khám xét.

Nhiều người dân đến xem lực lượng chức năng khám xét nhà bị can Đặng Thị Hàn Ni T.N

Trước đó, tối 24.2, Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam bị can Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự.



Liên quan đến vụ việc, ngày 19.4.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Bắt giam bà Đặng Thị Hàn Ni, người từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni về việc "xúc phạm, vu khống".

Theo đơn tố cáo, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bà Đặng Thị Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý, đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.