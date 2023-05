Khám xét nhiều phòng khám bán khống giấy chữa bệnh trục lợi bảo hiểm

Lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, tài liệu, giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an khám xét một phòng khám ở P.Long Bình Tân Lê Lâm

Trả lời PV Thanh Niên chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa cho biết việc khám xét nhằm điều tra làm rõ các sai phạm liên quan hoạt động khám chữa bệnh của nhiều phòng khám. Cụ thể là hành vi làm giả các loại giấy tờ nhằm giúp sức trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, công nhân muốn có bệnh thì đến các phòng khám này mua giấy xác nhận bị bệnh để gửi cho công ty nhằm hưởng tiền bảo hiểm xã hội chi trả 75% lương. "Bước đầu, công an xác định có hàng chục ngàn lượt người đã mua giấy khám chữa bệnh", lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa nói.