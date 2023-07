KHẨN CẤP: Bão số 1 (bão Talim) áp sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, gió giật cấp 11

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 (tên quốc tế là bão Talim) tại đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Cửa Ông và Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Phù Liễn (thành phố Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6; Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo đến 16 giờ 18.7, bão số 1 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt- Trung. Cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 10 sáng 19.7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Dự báo đường đi của bão số 1 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tác động của bão số 1:

Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang có gió giật cấp 6-7.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 2-3,5 mét. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng sóng biển cao 1,5-2,5 mét.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,2-0,4 mét.

Các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông Quảng Ninh-Hải Phòng có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18.7.

Từ 18.7 đến ngày 19.7, ở khu vực đông bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực tây bắc có mưa to với lượng mưa 50-150 mm, vùng đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bão số 1 trong các bản tin sau.