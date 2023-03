Khẩn cấp đầu tư 210 tỉ đồng xây kè chống xói lở

Theo đó, kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND P.Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP.Hội An) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Cụ thể, dự án sẽ triển khai xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250 - 300 m có chiều dài khoảng 550 m, san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450 m. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án là 210 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư.



Nhà dân ở khối Thịnh Mỹ bị sóng đánh gây sạt lở, hư hỏng hoàn toàn MẠNH CƯỜNG

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong năm 2022, do ảnh hưởng của mưa bão, bờ biển thuộc P.Cẩm An, bị xâm thực mạnh, lấn sâu vào khu dân cư, gây sạt lở toàn tuyến khiến nhiều nhà dân, khu du lịch bị "nuốt chửng". Riêng tại khối An Bàng, đoạn bờ biển không có kè tạm bị sạt lở khoảng 3 - 4 m. Tại khối Tân Thành, bờ kè tạm có một số đoạn bị sóng biển làm hư hỏng, sạt lở, toàn bộ khối lượng đất đắp bị trôi, có đoạn bị sạt vào phía trong bờ kè. Đặc biệt, tại khối Thịnh Mỹ (P.Cẩm An) bị sạt lở 3 - 5 m, có 4 nhà dân bị sóng biển đánh gây sạt lở nặng, hư hỏng hoàn toàn.