Khán giả 2 show âm nhạc đối đầu nảy lửa, 63 'anh trai' bị 'vạ lây'

Khi 'anh trai' đụng độ 'anh tài'

Anh trai vượt ngàn chông gai (ảnh trên) và Anh trai "say hi" là hai chương trình thực tế "nóng" nhất hiện nay, từ đó liên tục bị so sánh NSX

Sau nhiều tháng thiếu vắng các chương trình thực tế về âm nhạc gây bùng nổ, làng giải trí sôi động trở lại từ giữa tháng 6 với màn "đổ bộ" của Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai. Những điểm tương đồng về tên gọi, format lại cùng khung giờ phát sóng vào tối thứ bảy khiến đây không chỉ là sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai đơn vị sản xuất mà còn làm khán giả chia phe, đối đầu gay gắt trên mạng xã hội.

Anh trai vượt ngàn chông gai vốn được sản xuất theo bản quyền của chương trình Call Me by Fire của MangoTV (Trung Quốc). Chương trình quy tụ 33 "anh tài" từ nhiều lĩnh vực khác nhau: âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, thể thao… Hầu hết họ trên 30 tuổi (lớn tuổi nhất là cựu danh thủ Hồng Sơn: 54 tuổi) có vị thế riêng trong lĩnh vực của mình. Họ cùng lập nhóm để tập luyện, trình diễn, làm mới những bản hit đình đám một thời, thực hiện những điều vượt qua giới hạn của tuổi tác. Chương trình hướng đến đối tượng khán giả khá rộng, chủ yếu là thế hệ 7X, 8X, 9X hay nhóm người xem gia đình.

Cũng tập trung vào đội hình biểu diễn nhóm nhạc nhưng Anh trai "say hi" được nhà sản xuất quảng cáo là chương trình truyền hình thực tế có format hoàn toàn mới, nơi các nghệ sĩ trẻ có được cơ hội tự hoàn thiện, nâng cấp bản thân và mang đến những sản phẩm âm nhạc thời thượng. Chương trình quy tụ 30 "anh trai" là những ca sĩ, rapper, diễn viên… chủ yếu ở độ tuổi 20, 30 (trong đó lớn tuổi nhất là ca sĩ Isaac: 36 tuổi) và có độ nhận diện cao với đối tượng khán giả Gen Z. Anh trai "say hi" đầu tư 100% ca khúc mới, dàn dựng các tiết mục bắt kịp xu hướng, thị hiếu của giới trẻ.

Đội hình "chông gai" quy tụ nhiều tên tuổi kỳ cựu: cựu danh thủ Hồng Sơn, nghệ sĩ Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng... bên cạnh nhiều gương mặt đang gây chú ý: Soobin, Binz, Rhymastic, Quốc Thiên, S.T Sơn Thạch, BB Trần... NSX

Anh trai "say hi" lại là sân chơi của dàn nghệ sĩ trẻ quen thuộc với thế hệ Gen Z: Isaac, Đức Phúc, Erik, Anh Tú, Quang Hùng MasterD, Hieuthuhai... NSX

Anh trai "say hi" nỗ lực chiếm ưu thế khi tung MV ca khúc chủ đề The Stars với phong cách trẻ trung, hiện đại, thể hiện sự mới mẻ, sáng tạo, đột phá của thế hệ nghệ sĩ trẻ đồng thời phát sóng trước Anh trai vượt ngàn chông gai 2 tuần. Trong khi đó, Anh trai vượt ngàn chông gai ra mắt sau nhưng nhanh chóng chứng minh "gừng càng già càng cay" khi gây sốt từ MV ca khúc chủ đề Hỏa ca - Call Me by Fire ngập tràn sự nam tính và tinh thần máu lửa, cho đến màn chào sân đầy cảm xúc ở hai tập đầu tiên.

Từ đây, cứ mỗi tối thứ bảy, mạng xã hội lại "dậy sóng" trước màn đụng độ khốc liệt giữa show của 33 "anh tài" với show có 30 "anh trai"…

Khán giả 'chia phe', đối đầu nảy lửa trên mạng xã hội

Anh trai vượt ngàn chông gai dẫn đầu độ thảo luận trên mạng, gây ấn tượng bởi tinh thần mạnh mẽ, nam tính, các tiết mục khơi gợi nhiều hoài niệm, đánh dấu sự trở lại của nhiều tên tuổi đã qua thời đỉnh cao NSX

Từ sự yêu mến dành cho mỗi chương trình và các tên tuổi tham gia, khán giả hai bên bắt đầu lao vào cuộc chiến so kè, đấu tố, tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội xem show nào chất lượng, hấp dẫn và đáng xem hơn.

Đỉnh điểm là trong hai tuần qua, những yếu tố: MV ca khúc chủ đề, dàn cast, chất lượng các tiết mục, dàn dựng sân khấu, lượng người xem, độ thảo luận trên mạng… liên tục bị đem ra "mổ xẻ". Những động thái trên mạng xã hội của nghệ sĩ hai bên hay các tiết mục của họ cũng vô tình trở thành "vũ khí" để khán giả hai show mang ra hạ bệ, chế giễu nhau.

Anh trai "say hi" thu hút lượng người xem "khủng" trên YouTube, ghi điểm bởi màu sắc trẻ trung, phá cách bên cạnh những tiết mục chất chơi, thời thượng NSX

Thời điểm Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tập đầu, Anh trai "say hi" chiếu tập 3 cùng khung giờ. Sau khi hai chương trình kết thúc, fan lập tức so sánh xem show nào "hot" hơn bằng việc so sánh lượng người xem trên YouTube và độ thảo luận, xu hướng tìm kiếm trên mạng.

Lúc đó, khán giả của Anh trai "say hi" được dịp đắc ý khi chương trình thu hút lượt xem trực tuyến cao gấp nhiều lần show của 33 "anh tài", vào top 1 trending trên YouTube. Không chịu kém cạnh, fan của Anh trai vượt ngàn chông gai phản bác rằng sở dĩ lượng người xem show "anh tài" trên YouTube thấp vì khán giả "bận" theo dõi chương trình trên VTV3 vì bản phát trên YouTube lên sóng chậm hơn 30 phút. Cùng với đó, khán giả của "chông gai" cũng tung bằng chứng từ nhà sản xuất, cho thấy tập 1 của chương trình đứng top 1 rating trên VTV3, top 1 chủ đề âm nhạc được thảo luận trên mạng xã hội và top 2 tìm kiếm trên Google Trends Vietnam sau 24 giờ công chiếu.

Fan của hai chương trình tranh cãi nảy lửa khắp mạng xã hội NSX

Cuối tuần qua, khi tập mới nhất của hai chương trình cùng lên sóng, cuộc đấu khẩu giữa khán giả hai bên lại trở nên dữ dội. Fan "anh trai" khoe vị trí top 1 trending YouTube, thu hút 300.000 lượt xem trực tiếp và hơn 3 triệu lượt xem sau 24 tiếng cùng nhiều thành tích khác. Còn khán giả của "anh tài" lại "flex" số liệu từ SocialTrend - YouNet Media, cho thấy chương trình đứng đầu chủ đề thảo luận trên mạng xã hội sau một ngày phát sóng với hơn 28.000 lượt thảo luận bên cạnh những thành tích ấn tượng trên YouTube và các nền tảng nhạc số.

Trong khi khán giả của Anh trai "say hi" dựa vào lượng view trên YouTube để chứng minh chương trình có 30 "anh trai" được săn đón hơn thì fan của Anh trai vượt ngàn chông gai cho rằng độ thảo luận trên mạng xã hội và xu hướng tìm kiếm trên Google mới nói lên tất cả.

Không chỉ dừng lại ở việc khoe thành tích, khán giả mỗi chương trình còn công khai chê bai show còn lại. Nếu fan Anh trai vượt ngàn chông gai tố chương trình đối thủ "đạo nhái" format, không đề cao vấn đề chủ quyền, đối xử không đồng đều giữa 30 "anh trai", nhiều tiết mục không rõ lời, "vay mượn" ý tưởng dàn dựng… Thì khán giả của Anh trai "say hi" lại chê bên "chông gai" thiếu sự mới mẻ, đột phá khi chủ yếu làm lại nhạc cũ, nhiều tiết mục không phù hợp với thị hiếu giới trẻ…

63 'anh trai' bị lôi vào cuộc chiến

Một số "anh tài" của show "chông gai" bị chê vì vấn đề tuổi tác khiến nhiều khán giả bức xúc NSX

Màn đấu khẩu của người hâm mộ Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai càng đi xa hơn khi 63 tên tuổi của hai show cũng dần bị lôi vào cuộc chiến. Từ việc không thích show đối thủ, nhiều người dễ dàng sa vào việc tấn công, hạ bệ luôn những nghệ sĩ của chương trình còn lại.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít khán giả của Anh trai "say hi" thường nhắm vào yếu tố ngoại hình, tuổi tác của một số "anh tài" để tấn công khán giả của "chông gai". Một bộ phận khán giả trẻ tỏ ra xa lạ trước những tên tuổi kỳ cựu tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, cho rằng nhiều người đã "hết thời", chỉ hát lại nhạc cũ, dàn dựng kém hấp dẫn, không hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Những phần trình diễn của các "anh tài" U.50, U.60 đôi lúc bị chê "sến", "chán", "xem mà chỉ muốn tua nhanh"…

Đội hình "say hi" cũng bị tấn công với những bình luận khó nghe NSX

Ngược lại, nhiều nghệ sĩ trẻ của Anh trai "say hi" bị người xem nhận xét là "thiếu nam tính", "đám loi choi", "trẻ ranh", "non kinh nghiệm"... Chương trình cũng bị phàn nàn lạm dụng bộ lọc làm đẹp khiến các "anh trai" không còn giống "anh trai" khi mất đi nét chân thực, tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở việc chê bai ngoại hình, đụng chạm vấn đề giới tính, khán giả quá khích của hai phe còn "đào" lại quá khứ của 63 "anh trai" với những tranh cãi, ồn ào để "dìm" bên còn lại. Những động thái của các nghệ sĩ trên mạng xã hội cũng bị "soi" triệt để và trở thành câu chuyện để fan hai bên tranh cãi. Cũng bởi vậy, từ việc tham gia chương trình với mong muốn mang đến những tiết mục giải trí cho khán giả và chịu áp lực từ quá trình tập luyện, thử thách trong chương trình, họ còn phải sống trong cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi bị một bộ phận công chúng săm soi, suy diễn với động cơ "toxic".

Lời xin lỗi của Erik phần nào cho thấy sự nhạy cảm, gay gắt của nhiều khán giả và áp lực của các nghệ sĩ đang tham gia hai show âm nhạc đang gây "bão" FBNV

Erik hẳn là một trong những "anh trai" hiểu rõ áp lực đó nhất. Nam ca sĩ vừa để lại bình luận cảm ơn bên dưới một bài viết có nhiều nhận xét tích cực dành cho Anh trai "say hi" (Erik đang tham gia) và đánh giá show còn lại thấp hơn. Hành động của giọng Ghen giữa thời điểm nhạy cảm này đã vấp phải những ý kiến trái chiều khiến nam ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi, giải thích. Ngôi sao 27 tuổi cho biết mình cũng như tất cả các nghệ sĩ dù tham gia chương trình nào, ở độ tuổi nào đều được trân trọng và yêu quý như nhau nên không bao giờ muốn có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. "Dù là chương trình nào đi chăng nữa thì hơn ai hết, tôi hiểu tâm huyết, công sức cũng như tình cảm mà các chú, các anh, các bạn, các em đã dành trọn cho từng tiết mục, từng sân khấu", anh nói thêm.

Giữa lúc người hâm mộ hai bên tranh cãi gay gắt, nhóm công chúng trung lập cũng nêu quan điểm riêng, cho rằng khán giả nên hành xử, tranh luận văn minh. Họ chỉ ra mỗi chương trình đều có điểm hấp dẫn riêng và không tránh khỏi hạn chế. Mỗi khán giả đều có cảm nhận, đánh giá riêng và hoàn toàn tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình (thích hoài niệm, sâu sắc, gặp lại những thần tượng đã qua thời đỉnh cao thì xem Anh trai vượt ngàn chông gai; thích mới mẻ, đột phá và thời thượng thì xem Anh trai "say hi") thay vì đấu tố, hạ bệ nhau và gây áp lực cho những tên tuổi tham gia hai chương trình.