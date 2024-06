Khán giả bình phim Việt: Nút mở ân oán ‘Trạm cứu hộ trái tim’ như trò đùa

Ở tập 42 của Trạm cứu hộ trái tim, khán giả "ngã ngửa" khi biết lý do vì sao An Nhiên lại tìm mọi cách trả thù bà Hạ Lan và Ngân Hà đến mức "nếm mật nằm gai" suốt một quãng đời thanh xuân. Đó là chỉ vì trong một cuộc thi múa, An Nhiên lúc đó là một cô bé đam mê môn múa, vì lỡ để đôi giày múa của mình bị ai đó cầm nhầm nên đã mang một đôi giày khác khiến bài biểu diễn không tốt, An Nhiên bị loại.

Giám khảo lúc đó có 4 người trong đó có bà Hạ Lan. Mẹ của An Nhiên và cả cô bé sau đó đã tìm gặp bà Hạ Lan để năn nỉ cho An Nhiên thêm cơ hội để thi lại. Nhưng bà Hạ Lan cương quyết không đồng ý vì cho rằng với người thực sự đam mê múa thì đôi giày rất quan trọng, nếu không ý thức được điều đó thì xem như xong.

Đúng lúc ấy, Ngân Hà chạy đến bên bà Hạ Lan nói rằng mình vừa cầm nhầm giày của bạn nào đó. Và An Nhiên đã ôm hận từ đó để rồi thêm mối hận thù của Nghĩa với ông Trường nên cô ta đã "bày binh bố trận" gây bao bi thương cho Ngân Hà.

Chỉ vì lý do bị cầm nhầm đôi giày, bị loại khỏi cuộc thi múa mà An Nhiên nuôi nỗi hận suốt hơn 20 năm với bà Hạ Lan và Ngân Hà CHụp màn hình

Có vẻ như biên kịch không thể nghĩ được một lý do nào thuyết phục hơn hoặc "drama" hơn chứ với tôi nó rất vớ vẩn, nhảm nhí. Nghĩ ra tình tiết cho nó kịch tính hơn nhưng lại "vả" vào khán giả thì tốt nhất chỉ nên để một lý do duy nhất là Nghĩa trả thù ông Trường, còn An Nhiên chỉ vì giúp người mình yêu mà thôi.

Ngân Hà đã cầm nhầm giày của An Nhiên Chụp màn hình

Là một bộ phim truyền hình dài tập phát sóng giờ vàng thì phải xây dựng cốt truyện, nhân vật, tình tiết dù nhỏ nhất cũng phải hợp lý, chặt chẽ chứ không thể dễ dãi, muốn "phán" kiểu gì cũng được. Hơn nữa trong Trạm cứu hộ trái tim, An Nhiên là nhân vật quan trọng như nữ chính, thậm chí theo tôi nhân vật này giữ vai trò mấu chốt trong đường dây "ân oán, tình thù" của nội dung bộ phim. Thế mà cái lý do "cởi trói" ấy lại lãng nhách, khiến bộ phim mất đi giá trị và giảm đi tính nhân văn, giáo dục. Bởi tự nhiên lại "gán" vào đầu bé gái một mối hận thù kinh khủng từ một nguyên nhân đơn giản như thế.

