Khán giả mong chờ gì trong hai tập cuối 'Nữ hoàng nước mắt'?

Nữ hoàng nước mắt kết thúc trong tuần này HIGH ZIUM

Sau gần hai tháng khuấy đảo màn ảnh nhỏ, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) chuẩn bị kết thúc với tập 15 và 16 phát sóng tối 27, 28.4 này. Khi phim sắp đi đến hồi kết, người xem đưa ra nhiều phỏng đoán lẫn kỳ vọng xoay quanh diễn biến hai tập cuối cùng.

Tập 14 trước đó khép lại với cảnh Hong Hae In (Kim Ji Won) bị mất trí nhớ sau cuộc phẫu thuật trị bệnh và được Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) chăm sóc, còn Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) chịu vu oan, bị bắt vào tù. Tình tiết này dấy lên tranh cãi dữ dội, nhưng cũng có không ít fan Queen of Tears cho rằng đây là cách hợp lý để đẩy mạch phim lên cao trào trước thềm kết thúc.

Nam chính Baek Hyun Woo bất ngờ ngồi tù khi phim chỉ còn hai tập nữa POSTER PHIM

Hong Hae In mất trí nhớ sau khi phẫu thuật POSTER PHIM

Phần lớn khán giả mong chờ nhóm bạn thân của Baek Hyun Woo nhanh chóng cứu anh ở tập 15, đồng thời qua đó thu thập thêm chứng cứ đẩy Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) - Yoon Eun Seong vào vòng lao lý sau những gì mà hai mẹ con độc ác này gây ra.

Chủ đề được bàn luận nhiều nhất xoay quanh hai tập cuối Nữ hoàng nước mắt là làm cách nào để Hong Hae In lấy lại ký ức đã mất hậu phẫu thuật trị bệnh. Đây có lẽ là thời điểm mà đoạn video Baek Hyun Woo nhắn gửi đầy yêu thương dành cho cô sẽ phát huy tác dụng.

Khán giả hy vọng Baek Hyun Woo và Hong Hae In hạnh phúc ở cuối phim POSTER PHIM

Khán giả không chỉ mong Baek Hyun Woo và Hong Hae In có cái kết đẹp, mà còn muốn bộ phim đưa ra lời lý giải hợp lý về chuyện Hong Hae In từng sẩy thai cũng như kỳ vọng cả hai có thêm em bé ở cuối phim. Bên cạnh đó, chi tiết Baek Hyun Woo cứu sống Hong Hae In hồi nhỏ cũng cần được làm sáng tỏ ở tập 15 và 16 này.

Người xem trông chờ hai cặp đôi khác trong Nữ hoàng nước mắt là Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) - Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) và Yeong Song (Kim Young Min) - Hong Beom Ja (Kim Jung Nan) nhận cái kết có hậu.

Cặp đôi Hong Soo Cheol và Cheon Da Hye chiếm cảm tình nhiều người xem POSTER PHIM

Ngoài ra, cộng đồng mạng khẳng định hai tập cuối Nữ hoàng nước mắt cần có các chi tiết: quá trình nhà họ Hong lấy lại quyền lực quản lý tập đoàn Queens, lý giải cái chết của anh trai Hong Hae In, động cơ tham vọng của Mo Seul Hee - Yoon Eun Seong, giải quyết khúc mắc gia đình của Baek Hyun Woo…

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo đạo diễn, Park Ji Eun làm biên kịch. Phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Tối 27 và 28.4, tập 15 và 16 sẽ được chiếu sớm 10 phút (21 giờ 10 phút, giờ địa phương) so với khung giờ phát sóng bình thường (21 giờ 20 phút) trên kênh truyền hình cáp tvN. Điều này cũng đồng nghĩa rằng hai tập cuối sẽ có thời lượng dài hơn các tập trước.

Người xem cũng mong được thấy thêm nhiều phân đoạn ngọt ngào của Baek Hyun Woo và Hong Hae In trong tập 15 và 16 POSTER PHIM

Đặc biệt, với việc chỉ còn hai tập nữa là Nữ hoàng nước mắt kết thúc, công chúng đang dự đoán liệu bộ phim này có thể vượt qua Hạ cánh nơi anh (rating 21,7%) trong danh sách Phim ăn khách nhất kênh cáp tvN hay không. Tập 14 Queen Of Tears đạt rating 21,6% trên toàn Hàn Quốc, chỉ cách 0,1% so với của kỷ lục của Hạ cánh nơi anh.

Dự kiến, tiệc mừng của Nữ hoàng nước mắt sẽ được tổ chức riêng tư vào chiều 27.4 này. Hai diễn viên chính của phim Kim Soo Hyun và Kim Ji Won sẽ không nhận phỏng vấn sau phim.