Khán giả nghi ngờ Dịu Thảo trượt top 6 'Miss International Queen 2023' vì lý do này

Sau đêm bán kết Miss International Queen 2023, Nguyễn Hà Dịu Thảo được kỳ vọng sẽ tiếp nối đàn chị Hương Giang giành vương miện nhờ màn trình diễn xuất sắc. Tại đêm chung kết vào tối 24.6, người đẹp được đánh giá cao qua các phần thi khiến khán giả thêm kỳ vọng vương miện về đại diện của Việt Nam. Tuy nhiên, Dịu Thảo đã không được xướng tên trong top 6 chung cuộc, cô giành 3 giải phụ gồm Best National Costume, Most Poppular Vote và giải thưởng Wonder Woman.

Kết quả này đã khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp ở Việt Nam dậy sóng, đa số đều thể hiện sự tiếc nuối đối với người đẹp sinh năm 2000, bởi cô được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Nhiều người còn cảm thấy Dịu Thảo thể hiện xuất sắc nhất trong đêm chung kết, thậm chí còn hơn một số thí sinh trong top 6. Hoa hậu Hương Giang cũng đã lên tiếng an ủi Dịu Thảo, động viên cô đã làm rất tốt.