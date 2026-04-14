Khán giả thắc mắc khi 'MC quốc dân' Yoo Jae Suk trượt đề cử Baeksang lần 62

Danh sách đề cử của lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là việc Yoo Jae Suk hoàn toàn vắng mặt, dù anh vẫn hoạt động sôi nổi trên cả truyền hình lẫn YouTube.

Yoo Jae Suk vắng mặt bất ngờ dù vẫn giữ sức hút

Ngày 13.4, ban tổ chức Baeksang chính thức công bố các đề cử thông qua kênh truyền thông của giải. Thời gian xét giải bao gồm các tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình và sân khấu ra mắt từ tháng 4.2025 đến ngày 31.3.2026. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên bổ sung thêm hạng mục dành cho nhạc kịch.

Ở hạng mục Chương trình giải trí xuất sắc, các đề cử gồm Extreme84 của MBC, The Wonder Coach, The Ballad of Us của SBS, Culinary Class Wars 2 từ Netflix và The White Collars mùa 2 của Coupang Play.

Dù vẫn duy trì hoạt động dày đặc trong loạt chương trình giải trí ăn khách, việc Yoo Jae Suk không xuất hiện trong danh sách đề cử Baeksang 2026 đã khiến nhiều khán giả bất ngờ Ảnh: starnews

Trong khi đó, hạng mục Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc gọi tên Kwak Beom, Kian84, Kim Jun Ho và Choo Sung Hoon. Ở phía nữ, các đề cử bao gồm Kim Yeon Koung, Seol In Ah, Lee Su Ji, Jang Do Yeon và Hong Jin Kyung.

Ngay sau khi danh sách được công bố, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về việc Yoo Jae Suk không xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào, dù anh đang tham gia hàng loạt chương trình nổi bật như Running Man, You Quiz on the Block, Hangout with Yoo, chương trình của SBS Whenever Possible và show Punghyanggo 2 trên kênh YouTube DdeunDdeun.

Trước đó, Punghyanggo mùa 1 từng được đề cử Chương trình giải trí xuất sắc tại Baeksang lần thứ 61, đồng thời Yoo Jae Suk cũng được đề cử Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc. Tại lễ trao giải lần thứ 60 vào năm 2024, anh tiếp tục góp mặt trong cùng hạng mục nhờ chương trình Pinggyego, cho thấy sự hiện diện ổn định trong các bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất của Yoo Jae Suk đã diễn ra từ năm 2020 tại Baeksang lần thứ 56, khi anh giành giải Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc mảng truyền hình với chương trình Hangout with Yoo.

Giới chuyên môn nhận xét, Yoo Jae Suk vẫn là cái tên khó có thể thay thế của làng giải trí Hàn Quốc dù không có đề cử Ảnh: yonhapnews

Dù không có tên trong danh sách đề cử năm nay, sức hút của Yoo Jae Suk vẫn không hề suy giảm. Theo bảng xếp hạng độ thảo luận của Good Data Fundex trong tuần cuối tháng 3.2026, anh đứng thứ 5 ở hạng mục nghệ sĩ không thuộc mảng phim truyền hình. Các chương trình Hangout with Yoo và You Quiz on the Block cũng lần lượt xếp thứ 4 và thứ 8, cho thấy tầm ảnh hưởng bền vững của "MC quốc dân".

Bên cạnh đó, Punghyanggo 2 phát hành từ tháng 1 đã vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi tập đặc biệt kỷ niệm 100 số của Pinggyego công chiếu ngày 14.3 cũng ghi nhận hơn 12 triệu lượt xem, tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên nền tảng số.

Trước diễn biến này, một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây có thể là thời điểm để trao cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ, đồng thời hướng sự chú ý đến kết quả cuối cùng của các hạng mục quan trọng trong lễ trao giải năm nay.