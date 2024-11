Khán giả thích thú hát 'Yesterday', sống lại ký ức âm nhạc cùng nhóm The Bootleg Beatles

Ban nhạc The Beatles hoạt động từ năm 1960-1970, chỉ trong vòng 10 năm họ tạo ra nhiều ảnh hưởng đến âm nhạc thế giới. Tầm ảnh hưởng của The Beatles lớn đến mức có nhiều ban nhạc ra đời chỉ với mục đích là tái hiện âm nhạc của "Tứ quái" theo cách chân thực nhất. Nổi tiếng và thành công nhất là The Bootleg Beatles, thành lập vào năm 1980. The Bootleg Beatles đã sở hữu 4.500 buổi biểu diễn khắp các châu lục.

The Bootleg Beatles giúp khán giả được sống trong thời hoàng kim của ban nhạc huyền thoại The Beatles

Trong đó, tour diễn của nhóm The Bootleg Beatles lần đầu tại TP.HCM và Hà Nội nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu âm nhạc của ban nhạc huyền thoại The Beatles tại Việt Nam.